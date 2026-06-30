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Ведущий дизайнер Baldur's Gate 2 отказался делать Baldur's Gate 4, потому что испугался конкуренции с Baldur's Gate 3

Ветеран BioWare и основатель разрабатывающей Exodus студии Archetype Entertainment Джеймс Олен (James Ohlen) в интервью PC Gamer рассказал, как получил шанс заняться Baldur's Gate 4 и почему от него отказался.

Источник изображений: Larian Studios

Источник изображений: Larian Studios

Напомним, выпустившая Baldur’s Gate 3 и снискавшая с ней оглушительный успех бельгийская Larian Studios отказалась делать Baldur’s Gate 4 ради двух амбициозных RPG — одной из них оказалась новая Divinity.

В тот же день, когда Hasbro (владелец франшизы) узнала о решении Larian, гендиректор Крис Кокс (Chris Cox) позвонил Олену и спросил, что он думает о том, чтобы заняться Baldur's Gate 4: «Я не думаю, потому что потерплю неудачу. И вот почему».

Олен попросил Кокса лицензировать движок Larian, но дальше этого дело не пошло

Олен попросил Кокса лицензировать движок Larian, но дальше этого дело не пошло

Специалист испугался прямой конкуренции с Baldur’s Gate 3, для создания которой у Larian были идеальные инструменты, включая свой движок. Олена же ждали «как минимум пять лет ужаса», чтобы выстроить всё с нуля.

«Я бы не хотел такого соперника. Делать Exodus и без того тяжело, а конкурировать ещё и с Baldur's Gate 3? Это было бы безумием», — решил Олен, за плечами которого работа над Baldur's Gate 2 на должности ведущего дизайнера.

Олен считает, что главу Larian Свена Винке «слишком сложно свергнуть с трона»

Олен считает, что главу Larian Свена Винке «слишком сложно свергнуть с трона»

По мнению Олена, идеальной командой для Baldur’s Gate 4 стал бы коллектив, который отбросит правила и сделает всё по-своему, как в своё время поступила BioWare с оригинальной Baldur’s Gate.

Хотя будущее Baldur’s Gate 4 всё ещё туманно, а сам Олен отошёл от разработки игр, второй ведущий дизайнер Baldur's Gate 2 Кевин Мартенс (Kevin Martens), по слухам, трудится над ремейком легендарной RPG.

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Теги: baldur's gate 3, larian studios, archetype entertainment, ролевая игра
baldur's gate 3, larian studios, archetype entertainment, ролевая игра
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