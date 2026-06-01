Слухи: Wizards of the Coast запустила в разработку ремейк легендарной Baldur's Gate 2

Портал PC Gamer со ссылкой на свои источники сообщил, что амбиции Wizards of the Coast на франшизу Baldur's Gate включают не только продолжение нашумевшей Baldur’s Gate 3, но кардинальное обновление её предшественниц.

Источник изображения: Wizards of the Coast

По данным PC Gamer, в настоящее время Wizards of the Coast трудится над ремейком Baldur's Gate 2. Над проектом работает один из ведущих дизайнеров оригинальной игры Кевин Мартенс (Kevin Martens).

В составе BioWare специалист также приложил руку к Neverwinter Nights, Jade Empire и Mass Effect, а в 2009 году ради Diablo III присоединился к Blizzard. Сейчас Мартенс помогает с Exodus студии Archetype (принадлежит Wizards of the Coast).

Мартенс времён работы в Blizzard (источник изображения: Blizzard Entertainment)

Baldur's Gate 2 является прямым продолжением оригинальной Baldur's Gate, поэтому в редакции PC Gamer допускают, что Wizards of the Coast занимается одновременно ремейками обеих игр.

«Если возвращаются обе игры, что гораздо логичнее одной второй <...>, то это предполагает их параллельную разработку. Если они выйдут одновременно, это невероятно щедрое предложение для RPG», — подчеркнули в PC Gamer.

Источник изображения: Deathbringer's Reign

Подробности ремейка Baldur's Gate 2 (и оригинальной Baldur's Gate) источники PC Gamer не раскрывают. Неизвестны и ориентировочные сроки выпуска переосмыслений. Hasbro (владелец Wizards of the Coast) от комментариев отказалась.

Тем временем в разработке точно находится неофициальный ремейк Baldur’s Gate — группа моддеров Deathbringer's Reign прошедшей весной задалась целью воссоздать классическую RPG от BioWare на базе Baldur’s Gate 3.

Теги: baldur's gate 2, wizards of the coast, ролевая игра
