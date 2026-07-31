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США вскоре отправят на Луну первую строительную технику — экскаваторы и бульдозеры

Американская космическая компания Interlune и производитель тяжёлой техники Vermeer расширили сотрудничество и намерены перейти от изготовления отдельных прототипов к серийному производству роботизированных платформ для строительных работ на Луне. Навесное оборудование для луноходов будет готово к отправке на спутник в 2028 году. Оно поможет создать основу для строительства американской базы на Луне.

Испытания прототипа экскаватора на Земле. Источник изображения:

Испытания прототипа экскаватора на Земле. Источник изображения: Interlune

Первый аппарат будет предназначен прежде всего для планировки площадок, удаления камней и уплотнения реголита. В качестве рабочего инструмента рассматривается крупный вращающийся барабан фрезерного типа, аналог которого используется в земной строительной технике. Он должен будет срезать верхний слой лунного грунта, сглаживать неровности и подготавливать основание под дороги, посадочные площадки, жилые модули и другую инфраструктуру. В дальнейшем планируется создать траншеекопатель для прокладки кабелей и трубопроводов, а также оборудование для сооружения защитных валов вокруг энергетических установок.

В основе проекта лежит разработанная Interlune и Vermeer полноразмерная установка для непрерывной выемки лунного грунта. Представленный в 2025 году прототип рассчитан на переработку до 100 метрических тонн реголита в час и возвращение обработанного материала на поверхность непрерывным потоком. Конструкция рассчитана на работу в условиях пониженной лунной гравитации, поэтому ставка на большую массу строительной техники не делается. Кроме того, она будет потреблять меньше энергии и поднимать меньше пыли, чем традиционные ковшовые и траншейные машины.

Первоначально экскаватор создавался для системы добычи гелия-3, включающей четыре последовательных процесса: выемку, сортировку, извлечение летучих веществ и разделение газов, но теперь он переориентирован с учётом изменившихся планов NASA. Согласно новой концепции, на Луне будут ускоренными темпами создаваться базы постоянного присутствия, что потребует использования роботизированной строительной техники.

Одна из главных инженерных проблем заключается в том, что земная строительная техника использует собственную массу для создания усилия при воздействии на породу, тогда как лунная гравитация примерно в шесть раз слабее. Поэтому Interlune совместно с Колорадской горной школой разрабатывает физические модели, позволяющие определить усилие внедрения инструмента, оптимальный угол атаки, производительность, расход энергии и скорость износа оборудования под воздействием чрезвычайно абразивной лунной пыли. Испытания на имитаторе реголита должны также выявить риск заклинивания механизмов и повреждения деталей лунной пылью. Демонстрационный комплекс планируют установить на луноход и отправить на Луну ориентировочно в 2028–2029 годах.

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Теги: лунная база, луноход, строительство
лунная база, луноход, строительство
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