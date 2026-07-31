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Официальные изображения Google Pixel 11 Pro Fold, Pixel Buds и Pixel Watch просочились задолго до анонса

За полторы недели до официальной презентации новых устройств Google Pixel известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал маркетинговые изображения ещё не анонсированного складного смартфона Google Pixel 11 Pro Fold, наушников Pixel Buds и умных часов Pixel Watch.

Источник изображений: evleaks.substack.com

Источник изображений: evleaks.substack.com

Если рендеры соответствуют действительности, то новый складной смартфон Google будет похож на прошлогоднюю модель с удлиненным внешним экраном вместо короткого как у нового Samsung Galaxy Z Fold8 и, как считается, первого складного iPhone. Согласно этим иллюстрациям, внутренний экран Google Pixel 11 Pro Fold сохранит 8-дюймовую диагональ.

Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
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Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold
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изображения (6)

Некоторой переработке подвергся блок основных камер смартфона — там же появился новый светодиодный RGB-индикатор, который дебютирует и у Pixel 11 Pro. На рендерах складное устройство предстало в оливково-зелёном цвете, и выглядит оно вполне привлекательно.

Господин Бласс также опубликовал изображения, предположительно, новых полностью беспроводных наушников Pixel Buds в том же оливковом цвете и новых умных часов Pixel Watch.

Презентация Made by Google состоится 12 августа — вероятно, на ней будут анонсированы все эти устройства Pixel. Из-за дефицита и роста цен на чипы памяти цены на новые устройства могут оказаться выше, чем на прошлогодние.

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Теги: google, pixel, утечка
google, pixel, утечка
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