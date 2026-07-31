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В Google Earth появится генератор изображений Nano Banana

На платформе Google Earth появится встроенный генератор изображений Nano Banana, сообщил поисковый гигант и предложил общественности несколько вариантов использования этой функции.

Источник изображений: blog.google

Источник изображений: blog.google

Генератор изображений с искусственным интеллектом поможет «визуализировать прошлое». Учитель, например, сможет использовать сервис, чтобы создать «гиперреалистичное изображение» того, как «в 78 году н.э. выглядели Помпеи». Алгоритм «мгновенно преобразует» современные руины в «оживлённую, красочную уличную сцену времён Римской империи», уверяет Google.

Ещё один вариант применения технологии — «создание профессиональных планов недвижимости». К примеру, можно переосмыслить внешний вид пустующего участка земли в Токио, превратив его в «оживленный торговый район с открытыми пространствами». Это поможет «клиентам увидеть, что возможно». Схожее применение — визуализация строительных проектов «до начала строительства». В одном из сценариев платформа генерирует изображение «современного домика на берегу озера, построенного из местных экологически чистых материалов».

Наконец, на основе мест в Google Earth генератор изображений может составлять инфографику. В качестве примера приводится Статуя Свободы — система создала наглядный справочный материал с исторической информацией о монументе, указав его высоту и использованные при создании материалы. Хотя, учитывая особенности ИИ, здесь следует готовиться к некоторым неточностям.

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Теги: google, nano banana, ии
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