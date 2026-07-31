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WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов

Команда разработчиков WhatsApp запустила тестирование нового инструмента для очистки истории каналов, который обеспечивает пользователям Android-гаджетов возможность освобождения места в памяти устройства без необходимости просматривать все файлы по одному, пишет Digital Trends.

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Ранее пользователи могли удалять медиафайлы каналов из настроек хранилища WhatsApp, но при этом каждый файл нужно было просматривать и выбирать вручную. Новый инструмент позволяет упростить этот процесс благодаря двум специальным способам управления загруженными медиафайлами каналов.

Первый обеспечивает возможность управления медиа со страницы информации о канале, где пользователи могут просмотреть все файлы, хранящиеся на устройстве конкретного канала, и отфильтровать их по категориям перед удалением.

Источник изображения: WABetaInfo/Digital Trends

Источник изображения: WABetaInfo/Digital Trends

Более того, обеспечивается возможность оставить избранные публикации в памяти телефона, пока всё остальное удаляется, снижая риск случайного удаления ценной для пользователя информации.

Разработчики WhatsApp также добавили второй ярлык, который может оказаться полезным для подписанных на множество каналов. На вкладке «Обновления» пользователи смогут указывать один или несколько каналов и выбрать новую опцию «Очистить медиафайлы» из меню. Это позволит удалить медиафайлы сразу из нескольких каналов.

Компания пока не сообщила, когда инструмент очистки памяти появится в стабильной версии приложения. В настоящий момент функция доступна для ограниченного числа тестировщиков, использующих последнюю бета-версию WhatsApp из Google Play Store.

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Теги: whatsapp, мессенджер, память, программное обеспечение, android
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