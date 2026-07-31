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Китайская MiniMax выпустила генератор видео H3

Китайский разработчик систем искусственного интеллекта MiniMax выпустил генератор видео H3, способный в качестве запросов обрабатывать текст, изображения, видео и аудио. Модель усиливает конкуренцию на быстрорастущем рынке Китая, где сейчас лидируют ByteDance и Kuaishou.

Источник изображения: minimax.io

Источник изображения: minimax.io

Шанхайская компания заявила, что H3 может генерировать видео продолжительностью до 15 секунд в разрешении 2K с собственным стереозвуком. Поддерживается редактирование существующего контента, перенос движения из одного видео в другое, подключение инструкций и справочных материалов в различных форматах. В ближайшие дни MiniMax намерена открыть веса модели, что позволит всем желающим скачивать её и проводить дополнительную настройку.

Основанная в 2022 году MiniMax относится к когорте «ИИ-тигров» — стартапов с хорошим финансированием, конкурирующих с китайскими технологическими гигантами и американскими лидерами отрасли. В январе компания стала второй в группе вышедших на Гонконгскую биржу — первой была Z.ai. MiniMax также разрабатывает языковую модель размером 2,7 трлн параметров, утверждает источник Reuters.

H3 ориентирована на коммерческие направления, такие как реклама, электронная коммерция, дизайн продуктов и игры. Себестоимость её обслуживания, утверждает разработчик, втрое дешевле основных конкурирующих продуктов. MiniMax H3 может запускаться на нескольких китайских ИИ-ускорителях.

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Теги: minimax, ии, генератор видео
minimax, ии, генератор видео
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