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Тим Кук намекнул на платную подписку Apple для активных пользователей ИИ

Apple даст пользователям возможность расширить лимиты использования сервисов искусственного интеллекта за дополнительную плату. Об этом в ходе беседы с инвесторами после публикации квартального отчёта сообщил гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook).

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

У тех, кто захочет активно пользоваться приложениями пакета Apple Intelligence и поумневшим вариантом ИИ-помощника Siri, «будут возможности обновить iCloud Plus и выкупить всю функциональность». Долгожданный улучшенный вариант Siri выйдет вместе с iOS 27. Он сможет отвечать на вопросы о происходящем на экране устройства и выполнять действия в различных приложениях. Появится и собственное приложение Siri AI с интерфейсом по образцу ChatGPT.

Ранее Apple признала, что некоторые функции ИИ, включая генерацию изображений, будут иметь «ежедневные ограничения на использование, потому что они зависят от мощных серверных моделей». В сообщении также говорится, что в большинстве тарифов iCloud Plus предусмотрен «расширенный доступ», но, очевидно, будут варианты для тех, кому потребуется особенно интенсивная работа с сервисами ИИ.

Направление услуг Apple за минувший квартал принесло компании выручку в $30,74 млрд. Оно включает в себя такие подписки как iCloud Plus, Apple TV и Apple One.

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Теги: apple, ии, подписка
apple, ии, подписка
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