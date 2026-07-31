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Многие игры на физических носителях не защищены от цифрового будущего — половина дисков для Xbox Series X не будет полноценно работать без интернета

Пока Sony только готовится к прекращению производства дисков для эксклюзивов PlayStation, многие выходящие на физических носителях игры уже сейчас требуют для работы загрузку того или иного контента из интернета.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Об этом свидетельствуют данные портала Does it Play, тестирующего физические копии игр на предмет возможности их запуска в автономном режиме и/или без установки патчей или скачивания контента из Сети.

Как подметили в Ars Technica, к настоящему моменту 66 % из 792 протестированных Does it Play игр для PS5 не требуют для работы выхода в онлайн. Ещё 17 % можно пройти офлайн, но с багами, а последним 17 % загрузка необходима.

На Xbox Series X и Nintendo Switch 2 редакция Does it Play проверила не так много игр, но статистика всё равно показательная:

  • из 78 игр на Xbox Series X лишь половина не нуждается в загрузке контента из интернета, а в 32 % релизов без скачивания не поиграть вовсе;
  • из 48 игр на Nintendo Switch 2 три четверти запускаются и проходятся без выхода в онлайн за скачиванием контента и/или патчей.
Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

«Нет никаких причин, по которым игры на физических носителях однажды должны умереть, если только кто-то вроде Sony не решит целенаправленно их убить», — уверен владелец Does it Play Клеменс Итсел (Clemens Itsel) в интервью Ars Technica.

Хотя сейчас загрузка патчей для игр на физических носителях кажется незначительной проблемой, рано или поздно серверы платформ с этими важными обновлениями выключат, и многие игровые диски превратятся в подстаканники.

«Когда мы боремся за физические носители или освобождение от DRM, то делаем это потому, что не хотим потерять эти культурные артефакты. <...> Игры — это искусство. Они часть человеческой истории», — подчеркнул Итсел.

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Теги: игры, playstation 5, xbox series x, nintendo switch 2
игры, playstation 5, xbox series x, nintendo switch 2
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