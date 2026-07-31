Многие игры на физических носителях не защищены от цифрового будущего — половина дисков для Xbox Series X не будет полноценно работать без интернета

Пока Sony только готовится к прекращению производства дисков для эксклюзивов PlayStation, многие выходящие на физических носителях игры уже сейчас требуют для работы загрузку того или иного контента из интернета.

Об этом свидетельствуют данные портала Does it Play, тестирующего физические копии игр на предмет возможности их запуска в автономном режиме и/или без установки патчей или скачивания контента из Сети.

Как подметили в Ars Technica, к настоящему моменту 66 % из 792 протестированных Does it Play игр для PS5 не требуют для работы выхода в онлайн. Ещё 17 % можно пройти офлайн, но с багами, а последним 17 % загрузка необходима.

На Xbox Series X и Nintendo Switch 2 редакция Does it Play проверила не так много игр, но статистика всё равно показательная:

из 78 игр на Xbox Series X лишь половина не нуждается в загрузке контента из интернета, а в 32 % релизов без скачивания не поиграть вовсе;

из 48 игр на Nintendo Switch 2 три четверти запускаются и проходятся без выхода в онлайн за скачиванием контента и/или патчей.

«Нет никаких причин, по которым игры на физических носителях однажды должны умереть, если только кто-то вроде Sony не решит целенаправленно их убить», — уверен владелец Does it Play Клеменс Итсел (Clemens Itsel) в интервью Ars Technica.

Хотя сейчас загрузка патчей для игр на физических носителях кажется незначительной проблемой, рано или поздно серверы платформ с этими важными обновлениями выключат, и многие игровые диски превратятся в подстаканники.

«Когда мы боремся за физические носители или освобождение от DRM, то делаем это потому, что не хотим потерять эти культурные артефакты. <...> Игры — это искусство. Они часть человеческой истории», — подчеркнул Итсел.