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Вредоносное ПО научилось использовать ИИ прямо во время атаки — ESET предупредила о новых угрозах

В первой половине 2026 года злоумышленники продолжили повышать эффективность и масштабируемость своих операций и всё большую роль в них играет ИИ. ESET проанализировала почти 900 000 навыков ИИ — небольших функциональных компонентов, используемых агентами ИИ, — и выявила десятки тысяч подозрительных и тысячи откровенно вредоносных экземпляров. Их число непрерывно растёт, ещё сильнее расширяя векторы атаки.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

ИИ начинает применяться внутри самого вредоносного ПО. Недавно исследователи ESET выявили приложение для Android, получившее название PromptSpy, использующее генеративный ИИ непосредственно в процессе выполнения. В частности, PromptSpy обращается к Google Gemini для интерпретации элементов пользовательского интерфейса и адаптации к различным устройствам и средам, не полагаясь на жёстко запрограммированное поведение. Эта разновидность вредоносного ПО наглядно демонстрирует потенциал повышения гибкости в будущих угрозах.

Метод социальной инженерии ClickFix, использующий поддельные сообщения об ошибках, вышел за рамки поддельных запросов CAPTCHA и распространился на страницы справки, посвящённые ИИ, расширения для браузеров и сценарии облачной аутентификации. По данным ESET, количество обнаружений этого вектора атаки возросло более чем вдвое в период со второй половины 2025 года по первую половину 2026 года, что указывает на устойчивую активность и успешную адаптацию.

Фишинг также видоизменяется, адаптируясь к поведению пользователей. Фишинг с использованием QR-кодов (также известный как квишинг) достиг рекордных уровней в телеметрии ESET: злоумышленники внедряют вредоносные ссылки в QR-коды, чтобы обойти поверхностный осмотр и перенаправить взаимодействие пользователя на мобильные устройства, используя при этом неявное доверие многих людей к этим черно-белым квадратам.

Активность программ-вымогателей также не показывает признаков замедления, продолжается использование EDR-киллеров — инструментов, предназначенных для отключения программного обеспечения безопасности во время атак. Исследовательское подразделение ESET задокументировало более 100 EDR-киллеров, используемых в реальных условиях, и новые варианты появляются регулярно. В то же время данные из различных источников показывают, что все меньше жертв соглашаются платить злоумышленникам, что, видимо, свидетельствует о некотором прогрессе в мерах по смягчению последствий от таких атак.

Компания ESET — разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей, основанная в 1992 году. Штаб-квартира ESET находится в Братиславе (Словакия). Первым продуктом компании ESET стала антивирусная программа NOD для компьютеров под управлением MS-DOS.

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Теги: eset, угрозы, безопасность ии, вредоносное по
eset, угрозы, безопасность ии, вредоносное по
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