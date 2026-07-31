Вредоносное ПО научилось использовать ИИ прямо во время атаки — ESET предупредила о новых угрозах

В первой половине 2026 года злоумышленники продолжили повышать эффективность и масштабируемость своих операций и всё большую роль в них играет ИИ. ESET проанализировала почти 900 000 навыков ИИ — небольших функциональных компонентов, используемых агентами ИИ, — и выявила десятки тысяч подозрительных и тысячи откровенно вредоносных экземпляров. Их число непрерывно растёт, ещё сильнее расширяя векторы атаки.

ИИ начинает применяться внутри самого вредоносного ПО. Недавно исследователи ESET выявили приложение для Android, получившее название PromptSpy, использующее генеративный ИИ непосредственно в процессе выполнения. В частности, PromptSpy обращается к Google Gemini для интерпретации элементов пользовательского интерфейса и адаптации к различным устройствам и средам, не полагаясь на жёстко запрограммированное поведение. Эта разновидность вредоносного ПО наглядно демонстрирует потенциал повышения гибкости в будущих угрозах.

Метод социальной инженерии ClickFix, использующий поддельные сообщения об ошибках, вышел за рамки поддельных запросов CAPTCHA и распространился на страницы справки, посвящённые ИИ, расширения для браузеров и сценарии облачной аутентификации. По данным ESET, количество обнаружений этого вектора атаки возросло более чем вдвое в период со второй половины 2025 года по первую половину 2026 года, что указывает на устойчивую активность и успешную адаптацию.

Фишинг также видоизменяется, адаптируясь к поведению пользователей. Фишинг с использованием QR-кодов (также известный как квишинг) достиг рекордных уровней в телеметрии ESET: злоумышленники внедряют вредоносные ссылки в QR-коды, чтобы обойти поверхностный осмотр и перенаправить взаимодействие пользователя на мобильные устройства, используя при этом неявное доверие многих людей к этим черно-белым квадратам.

Активность программ-вымогателей также не показывает признаков замедления, продолжается использование EDR-киллеров — инструментов, предназначенных для отключения программного обеспечения безопасности во время атак. Исследовательское подразделение ESET задокументировало более 100 EDR-киллеров, используемых в реальных условиях, и новые варианты появляются регулярно. В то же время данные из различных источников показывают, что все меньше жертв соглашаются платить злоумышленникам, что, видимо, свидетельствует о некотором прогрессе в мерах по смягчению последствий от таких атак.

Компания ESET — разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей, основанная в 1992 году. Штаб-квартира ESET находится в Братиславе (Словакия). Первым продуктом компании ESET стала антивирусная программа NOD для компьютеров под управлением MS-DOS.