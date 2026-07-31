Издатель апокалиптического вестерна Guns of Eschaton показал последнее предсмертное интервью арт-директора Half-Life 2 Виктора Антонова

Сооснователь Eschatology Entertainment и арт-директор Half-Life 2 Виктор Антонов в опубликованном издательством 4Divinity архивном интервью поделился новыми деталями апокалиптического вестерна Guns of Eschaton.

Напомним, Антонов скончался прошлой зимой — о его смерти стало известно 16 февраля 2025 года. Как отметила 4Divinity в ролике, интервью было записано в феврале 2025 года, то есть не позднее чем за две с половиной недели до смерти художника.

В растянувшемся почти на восемь минут интервью Антонов и другой сооснователь Eschatology Entertainment Фуад Кулиев, которому принадлежит идея и общая концепция Guns of Eschaton, обсуждают истоки игры.

По словам Антонова, мир Guns of Eschaton базируется на аллегорических схожестях с реальными локациями вроде Техаса и Мексиканского залива: архитектура, структуры, технологии, топология, освещение и так далее.

«А странностей у нас хоть отбавляй, потому что тут и горы сходят с ума, вулканы непонятной порчи — всё искажено и необычно. Не знаю, можно ли мне говорить, но будут и психоделические элементы в духе Ходоровски», — заявил Антонов.

Кулиев заявил, что Guns of Eschaton стремится рассказать историю известных стрелков Дикого запада в апокалиптическом антураже: «Так что мы смотрим на альтернативную историю, в которой Билли Кид сошёлся на дуэли с Люцифером».

Guns of Eschaton создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают личное путешествие сквозь вселенскую катастрофу в мире праха, крови и оккультного ужаса, оружие на основе реальных образцов, PvP и текстовый перевод на русский.