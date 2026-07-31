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Asus и XFX выпустили свои варианты Radeon RX 9050 — Asus разогнала свою до 2,77 ГГц

Компании Asus и XFX выпустили свои версии Radeon RX 9050. Модели Asus DUAL-RX9050-O8G и XFX RX-95SWFT8BE оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами и получили по 8 Гбайт памяти GDDR6. Вариант от Asus предлагает значительный заводской разгон графического процессора.

Источник изображений: VideoCardz / Asus / XFX

Источник изображений: VideoCardz / Asus / XFX

AMD выпустила Radeon RX 9050 для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии и Латинской Америки по рекомендованной розничной цене $279. Карта начального уровня серии RDNA 4 оснащена 16 исполнительными блоками, 1024 потоковыми процессорами, 32 ИИ-ускорителями и 16 ускорителями трассировки лучей. AMD заявляет для её GPU игровую частоту 1920 МГц и Boost-частоту 2600 МГц. Энергопотребление карты заявлено на уровне 92 Вт.

Модель Asus DUAL-RX9050-O8G достигает 2260 МГц игровой частоты и 2760 МГц в режиме Boost по умолчанию. В режиме OC игровая частота увеличивается до 2270 МГц, а Boost-частота — до 2770 МГц. Таким образом, максимальный прирост Boost-частоты составляет 6,5 % выше эталонного значения, а игровой частоты — на 18,2 % выше.

Новинка оснащена двумя вентиляторами Axial-tech с функцией полной остановки и вентилируемой задней панелью. Размеры видеокарты составляют 203 × 120,2 × 40 мм, вес — 434 грамма. Японский офис Asus, анонсировавший новинку, заявляет, что карта занимает два слота расширения, однако на странице продукта на площадке Amazon указана толщина 2,5 слота расширения.

Стоимость видеокарты Asus в Японии составляет 54 980 иен (около $344).

Версия XFX Swift RX-95SWFT8BE использует стандартные настройки GPU. Чип имеет базовую частоту 1330 МГц, игровую частоту 1920 МГц и Boost-частоту 2600 МГц. XFX указывает на потребление карты 92 Вт и рекомендует использовать с ней блок питания мощностью от 450 Вт. Толщина карты составляет 2,5 слота расширения. Габариты: 234 × 144 × 51 мм. Она на 31 мм длиннее и на 11 мм толще варианта от Asus.

Обе версии RX 9050 от Asus и XFX получили по 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины. Каждая модель оснащена двумя разъёмами DisplayPort 2.1 и одним HDMI 2.1. Питание карты получают по одному 8-контактному разъёму PCIe.

Стоимость модели XFX составляет 52 980 иен (около $332).

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Теги: asus, xfx, видеокарта, radeon rx 9050 8gb, radeon rx 9050, rdna 4
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