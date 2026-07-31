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Tencent потратила шесть лет и сотни миллионов долларов на создание конкурента GTA VI, но потерпела неудачу — что случилось с Last Sentinel

На этой неделе калифорнийская Lightspeed LA (принадлежит Tencent) объявила о смене творческого направления футуристического экшена с открытым миром Last Sentinel и увольнении 80 сотрудников, однако это далеко не полная картина произошедшего.

Источник изображений: Lightspeed LA

Источник изображений: Lightspeed LA

Напомним, Last Sentinel создаётся под руководством экс-главы Rockstar San Diego Стива Мартина (Steve Martin). Игра была анонсирована ещё в декабре 2023 года, но ни одного геймплейного кадра до сих пор не получила.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Last Sentinel находится в разработке уже более шести лет, её бюджет достиг сотен миллионов долларов, а предполагаемый релиз неоднократно откладывался.

Новая версия Last Sentinel будет серьёзно отличаться от анонсированной, если вообще выйдет

Новая версия Last Sentinel будет серьёзно отличаться от анонсированной, если вообще выйдет

Last Sentinel задумывалась как конкурент GTA с закрученным сюжетом, огромным вертикальным городом и разрушаемым окружением, однако создавалась командой, составляющей лишь малую часть штата Rockstar.

Согласно информаторам Шрайера, разработка Last Sentinel буксовала (в том числе из-за стиля управления Мартина), чёткое направление отсутствовало, и к 2026 году проект вышел за рамки сроков и бюджета.

Шрайер допускает, что Tencent может выпустить урезанную версию Last Sentinel или использовать наработки игры для другого проекта

Шрайер допускает, что Tencent может выпустить урезанную версию Last Sentinel или использовать наработки игры для другого проекта

В апреле Lightspeed LA провела закрытое тестирование Last Sentinel — реакция была практически единодушно негативной. Руководителей Tencent в Китае игра тоже не впечатлила. Что было дальше:

  • Tencent поставила ультиматум — к июлю улучшить Last Sentinel или Lightspeed LA ждут неприятные последствия;
  • студия привлекла к проекту опытного дизайнера Тодда Папи (Todd Papy) — три месяца вместе с командой он работал над усовершенствованием боевой системы, миссий и транспорта;
  • игра стала лучше, но по сравнению с проектами Rockstar ощущалась сырой и неуклюжей — не конкурент GTA VI;
  • новая версия Last Sentinel руководство Tencent не впечатлило — работу над проектом решили не продолжать;
  • в Tencent сочли Last Sentinel чересчур опасным предприятием на современном рынке видеоигр;
  • последовали увольнения — оставшихся сотрудников назначили на другие проекты, включая игру под руководством Папи.

Хотя Tencent настаивает, что Last Sentinel всё ещё в производстве, судьбу проекта предсказать сложно. Но одно ясно наверняка: обещанного конкурента Grand Theft Auto от Lightspeed LA игроки точно не дождутся.

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Теги: last sentinel, lightspeed la, tencent, экшен
last sentinel, lightspeed la, tencent, экшен
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