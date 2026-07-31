Tencent потратила шесть лет и сотни миллионов долларов на создание конкурента GTA VI, но потерпела неудачу — что случилось с Last Sentinel

На этой неделе калифорнийская Lightspeed LA (принадлежит Tencent) объявила о смене творческого направления футуристического экшена с открытым миром Last Sentinel и увольнении 80 сотрудников, однако это далеко не полная картина произошедшего.

Напомним, Last Sentinel создаётся под руководством экс-главы Rockstar San Diego Стива Мартина (Steve Martin). Игра была анонсирована ещё в декабре 2023 года, но ни одного геймплейного кадра до сих пор не получила.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), Last Sentinel находится в разработке уже более шести лет, её бюджет достиг сотен миллионов долларов, а предполагаемый релиз неоднократно откладывался.

Last Sentinel задумывалась как конкурент GTA с закрученным сюжетом, огромным вертикальным городом и разрушаемым окружением, однако создавалась командой, составляющей лишь малую часть штата Rockstar.

Согласно информаторам Шрайера, разработка Last Sentinel буксовала (в том числе из-за стиля управления Мартина), чёткое направление отсутствовало, и к 2026 году проект вышел за рамки сроков и бюджета.

В апреле Lightspeed LA провела закрытое тестирование Last Sentinel — реакция была практически единодушно негативной. Руководителей Tencent в Китае игра тоже не впечатлила. Что было дальше:

Tencent поставила ультиматум — к июлю улучшить Last Sentinel или Lightspeed LA ждут неприятные последствия;

студия привлекла к проекту опытного дизайнера Тодда Папи (Todd Papy) — три месяца вместе с командой он работал над усовершенствованием боевой системы, миссий и транспорта;

игра стала лучше, но по сравнению с проектами Rockstar ощущалась сырой и неуклюжей — не конкурент GTA VI;

новая версия Last Sentinel руководство Tencent не впечатлило — работу над проектом решили не продолжать;

в Tencent сочли Last Sentinel чересчур опасным предприятием на современном рынке видеоигр;

последовали увольнения — оставшихся сотрудников назначили на другие проекты, включая игру под руководством Папи.

Хотя Tencent настаивает, что Last Sentinel всё ещё в производстве, судьбу проекта предсказать сложно. Но одно ясно наверняка: обещанного конкурента Grand Theft Auto от Lightspeed LA игроки точно не дождутся.