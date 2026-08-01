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Катастрофического роста цен на видеокарты пока не было, но всё ещё впереди

Ресурс TechSpot опубликовал подробное исследование рынка актуальных потребительских видеокарт в десяти странах мира: в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Нидерландах, Германии, Польше, Бразилии, Индии и на Филиппинах. Несмотря мировой кризис с чипами памяти, видеокарты пока подорожали не так сильно, но в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться.

Авторы сравнили стоимости видеокарт в десяти странах мира по состоянию на октябрь 2025, апрель и июль 2026 года — учитывались не средние показатели, а реальные минимальные ценники доступных в магазинах моделей. Дефицит чипов памяти установился осенью минувшего года, и с тех пор, вопреки опасениям, цены на видеокарты выросли умеренно — сильнее всего подорожали модели с большими объёмами памяти, что предсказуемо. Если адаптировать рекомендованную розничную цену под реалии каждого рынка с учётом конвертации валюты и местных налогов, то к настоящему моменту видеокарты стоят дороже в среднем на 16 %. Исключив из подборки чрезмерно дорогую и столь же запредельно подорожавшую в новых условиях флагманскую Nvidia GeForce RTX 5090, получаем рост стоимости уже лишь на 10 %. С апреля по июль цены повысились лишь на 2 %, а без учёта той же RTX 5090 и подавно практически не изменились.

Из доступных широкой аудитории моделей основной удар приняли на себя видеокарты Nvidia с 16 Гбайт памяти: RTX 5060 Ti (16 Гбайт), RTX 5070 Ti и RTX 5080 подорожали примерно на 20 % относительно стартовых цен. Nvidia GeForce RTX 5090 как самая дорогая модель на потребительском рынке выбивается из общего числа: она подорожала не только с октября по апрель, но и с апреля по июль прибавила дополнительные 12 %, а в некоторых регионах и на все 20 %. К настоящему моменту она на 94 % дороже начальной рекомендованной розничной цены, по которой её можно было найти очень непродолжительное время. При стоимости в $4000 она едва ли воспринимается как обычная игровая видеокарта — это уже скорее оборудование для рабочих станций и задач искусственного интеллекта. Она даже не является самой выгодной возможностью получить видеокарту с 32 Гбайт памяти — профессиональная Nvidia RTX Pro 4500 доступна за $3100, хотя её графический процессор ближе к более скромной GeForce RTX 5080.

В качестве положительного примера приводится дуэт AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, которому удалось сохранить наиболее адекватные ценники среди старших моделей: базовая Radeon RX 9070 поднялась лишь на 4 % выше рекомендованной цены, а RX 9070 XT — на 8 %. В конкурентной борьбе Nvidia не удалось удержать здесь стоимость, и GeForce RTX 5070 Ti сейчас в среднем на 42 % дороже, чем Radeon RX 9070 XT. Таким образом, AMD усилила позиции в верхнем среднем сегменте.

В бюджетном сегменте свои правила игры и свои аномалии. Любопытно, например, что Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (8 Гбайт) приблизилась к младшей базовой GeForce RTX 5060. В среднем по десяти изученным рынкам RTX 5060 Ti (8 Гбайт) на 16 % дороже, чем RTX 5060; по США, Канаде и Австралии разница в цене составляет менее 12 % — при разнице в производительности на 17 %. Таким образом RTX 5060 Ti (8 Гбайт) может оказаться более выгодной покупкой чем младшая модель. Следует, однако, оговориться, что неверно рассматривать старшую как рекомендованный для приобретения вариант — практика показывает, что 8 Гбайт видеопамяти в реалиях 2026 года уже недостаточно для комфортной игры.

Нельзя не упомянуть и про третьего игрока на рынке дискретных видеокарт — Intel. Кризис памяти затронул и «синих», но здесь свои особенности. Модели Arc поколения Battlemage просто становятся недоступными. За минувшие три месяца их наличие в продажах заметно сократилось; ценники на Arc B570 и B580 в тот же период выросли примерно на 5 % в среднем по десяти регионам. Старшая Arc B580 оказалась примерно на 17 % дороже «реальной» цены, вплотную подобравшись к Nvidia GeForce RTX 5060, хотя её прямым конкурентом выступает скорее RTX 5050.

Ценовой катастрофы на рынке видеокарт пока не произошло, но не потому, что проблема кризиса памяти здесь неактуальна — магазины до сих пор продают старые запасы. Стоимость GDDR6 и GDDR7 подскочила, и розничные продавцы предупреждают о росте закупочных цен на 16-Гбайт GeForce примерно на 10–15 % в новых партиях, а в дальнейшем не исключается рост цен на величину до 40 %. Если видеокарта нужна срочно, то лучше не затягивать с её покупкой; но если текущая ещё справляется со своими задачами, то следует запастись терпением и дождаться моделей нового поколения.

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Теги: видеокарта, дефицит, цены
видеокарта, дефицит, цены
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