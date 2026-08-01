OpenAI сообщила, что её сервисами теперь пользуются более миллиарда человек и свыше двух миллионов компаний

Аудитория моделей искусственного интеллекта OpenAI превысила 1 млрд активных пользователей и более 2 млн предприятий, сообщили в компании. Незадолго до этого она снизила цены на две модели последнего семейства GPT-5.6.

Доступ к модели OpenAI GPT-5.6 Luna подешевел на 80 %, к GPT-5.6 Terra — на 20 %. За работу с Luna теперь взимаются $0,20 за 1 млн входных и $1,20 за 1 млн выходных токенов — были $1 и $6 соответственно. Цены на более мощную цену стали $2 и $12 против прежних $2,50 и $15 соответственно. Работа с флагманской Sol стоит как и прежде. Снизить цены на модели удалось за счёт улучшения эффективности в ходе внутренней разработки GPT-5.6: затраты на обслуживание сократились на 20 %, а эффективность генерации токенов повысилась более чем на 15 %. Улучшения в управлении контекстом помогли GPT-5.6 Sol повысить показатели в бенчмарке ARC-AGI-3 с 13,3 % до 38,3 % — при этом используются вшестеро меньше выходных токенов.

Американские лаборатории вынужденно корректируют цены, потому что корпоративные клиенты теперь с опаской относятся к высоким затратам на ИИ — проблема ценообразования стала одной из ключевых, признал гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Разработчик ChatGPT обсуждал снижение цен несколько недель — руководство компании обеспокоилось тем, что Anthropic удешевила работу со своими моделями Claude. Корпоративные клиенты стали неохотно выделять крупные средства на ИИ без чёткого представления об экономическом эффекте — вдобавок конкуренцию усилили более дешёвые китайские модели. При этом модель среднего класса Anthropic Claude Sonnet 4.6 стоит $3 за 1 млн входных и $15 за 1 млн выходных токенов, то есть дороже, чем Terra от OpenAI.

Через полгода после регистрации пользователи начинают отправлять примерно на 50 % больше сообщений в день и используют ChatGPT примерно для вдвое большего числа типов задач. До 99,8 % выходных токенов в неделю приходятся на ИИ-агентов программирования Codex. OpenAI продолжает работать в минус: по итогам 2025 года она показала $13,07 млрд выручки при чистом убытке в $38,5 млрд.