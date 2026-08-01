Google сделает исключение для стран под санкциями — Android-разработчиков там не будут проверять

В сентябре Google начнёт развёртывать новую процедуру установки сторонних приложений для Android. Чтобы они инсталлировались без серьёзных препятствий, разработчику придётся пройти верификацию и оплатить взнос, даже если приложение не размещается на «Play Маркете». Эта схема, однако, не коснётся стран и территорий, находящихся под санкциями США.

При наличии у разработчика верификации Google разработанные им Android-приложения будут устанавливаться на устройства без значительных препятствий даже из сторонних источников. Мера призвана защитить пользователей платформы от вредоносного ПО. Устанавливать можно будет и приложения от разработчиков, которые не прошли верификацию, но это будет сопряжено с некоторыми сложностями: потребуется совершить несколько действий, система покажет пугающие предупреждения, и придётся выждать 24 часа.

У Google возникла юридическая проблема по вопросам взаимодействия с разработчиков из стран, которые находятся под санкциями — сейчас в этот список входят Иран, Куба, КНДР и несколько других территорий. Верификация разработчиков из этих стран представляет непростую задачу для американской компании, поэтому в Google приняли решение вообще исключить эти страны из программы верификации. Разработчики в них не смогут пройти верификацию, и это создало бы сложности для владельцев Android-устройств, которые решат устанавливать приложения от этих разработчиков — с уверенностью совершит все указанные действия и согласится выждать 24 часа только опытный пользователь Android, и большинство владельцев устройств к ним не относятся.

В Google решили пойти навстречу и разработчикам, и пользователям из этих стран, говорится на странице поддержки. Разработчики освобождаются от обязанности проходить верификацию, а для пользователей новая процедура установки приложений от не прошедших верификацию разработчиков действовать не будет. Хотя это оставит пользователей в этих странах без новых средств защиты от вредоносного ПО. Обновлённый механизм установки приложений из сторонних источников начнёт работать с 30 сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. В 2027 году к программе подключится весь остальной мир — за исключением стран под санкциями США.