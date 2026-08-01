Сегодня 01 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google сделает исключение для стран под ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google сделает исключение для стран под санкциями — Android-разработчиков там не будут проверять

В сентябре Google начнёт развёртывать новую процедуру установки сторонних приложений для Android. Чтобы они инсталлировались без серьёзных препятствий, разработчику придётся пройти верификацию и оплатить взнос, даже если приложение не размещается на «Play Маркете». Эта схема, однако, не коснётся стран и территорий, находящихся под санкциями США.

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

При наличии у разработчика верификации Google разработанные им Android-приложения будут устанавливаться на устройства без значительных препятствий даже из сторонних источников. Мера призвана защитить пользователей платформы от вредоносного ПО. Устанавливать можно будет и приложения от разработчиков, которые не прошли верификацию, но это будет сопряжено с некоторыми сложностями: потребуется совершить несколько действий, система покажет пугающие предупреждения, и придётся выждать 24 часа.

У Google возникла юридическая проблема по вопросам взаимодействия с разработчиков из стран, которые находятся под санкциями — сейчас в этот список входят Иран, Куба, КНДР и несколько других территорий. Верификация разработчиков из этих стран представляет непростую задачу для американской компании, поэтому в Google приняли решение вообще исключить эти страны из программы верификации. Разработчики в них не смогут пройти верификацию, и это создало бы сложности для владельцев Android-устройств, которые решат устанавливать приложения от этих разработчиков — с уверенностью совершит все указанные действия и согласится выждать 24 часа только опытный пользователь Android, и большинство владельцев устройств к ним не относятся.

В Google решили пойти навстречу и разработчикам, и пользователям из этих стран, говорится на странице поддержки. Разработчики освобождаются от обязанности проходить верификацию, а для пользователей новая процедура установки приложений от не прошедших верификацию разработчиков действовать не будет. Хотя это оставит пользователей в этих странах без новых средств защиты от вредоносного ПО. Обновлённый механизм установки приложений из сторонних источников начнёт работать с 30 сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. В 2027 году к программе подключится весь остальной мир — за исключением стран под санкциями США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple
Google прекратила поддержку Android 6.0 Marshmallow спустя 11 лет после релиза
Android 17 сделает панель задач на устройствах с большими экранами удобнее
WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов
Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков
В «Google Фото» улучшится копирование текста с изображений
Материалы по теме
Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple

Google запустит глобальную проверку возраста пользователей Android — как у Apple

Google прекратила поддержку Android 6.0 Marshmallow спустя 11 лет после релиза

Google прекратила поддержку Android 6.0 Marshmallow спустя 11 лет после релиза

Android 17 сделает панель задач на устройствах с большими экранами удобнее

Android 17 сделает панель задач на устройствах с большими экранами удобнее

WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов

WhatsApp тестирует инструмент для простой очистки памяти каналов

Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков

Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков

В «Google Фото» улучшится копирование текста с изображений

В «Google Фото» улучшится копирование текста с изображений

Теги: google, android, верификация, санкции
google, android, верификация, санкции
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Напечатанная на 3D-принтере метровая труба снизила температуру Ryzen 7 9800X3D на 19 °C без вентиляторов
Физики нашли способ резко снизить потребление компьютерной памяти —  решение лежало на поверхности
В России хотят покончить с «псевдолокализацией» электроники — за подмену комплектующих хотят ввести уголовную ответственность
Sony впервые отреагировала на критику отказа от дисков для игр PlayStation
Tencent потратила шесть лет и сотни миллионов долларов на создание конкурента GTA VI, но потерпела неудачу — что случилось с Last Sentinel
Google сделает исключение для стран под санкциями — Android-разработчиков там не будут проверять 2 ч.
Ещё несколько ИИ-агентов OpenAI вышли из-под контроля — до взломов, кажется, не дошло 2 ч.
OpenAI сообщила, что её сервисами теперь пользуются более миллиарда человек и свыше двух миллионов компаний 3 ч.
Вложив ещё $50 млрд в OpenAI, Amazon теперь владеет 5 % её капитала 7 ч.
Новая статья: Halo: Campaign Evolved — по третьему кругу. Рецензия 13 ч.
Издатель апокалиптического вестерна Guns of Eschaton показал последнее предсмертное интервью арт-директора Half-Life 2 Виктора Антонова 17 ч.
Вредоносное ПО научилось использовать ИИ прямо во время атаки — ESET предупредила о новых угрозах 18 ч.
Эмуляция PS5 покорила новый рубеж: отдельные 3D-игры показали вполне комфортные 30 FPS 18 ч.
«Худшее, что можно было сделать с игрой»: создатели Stellar Blade: Blood Rain возмутили фанатов сгенерированным ИИ музыкальным клипом с главной героиней 18 ч.
Многие игры на физических носителях не защищены от цифрового будущего — половина дисков для Xbox Series X не будет полноценно работать без интернета 20 ч.
Робопсам придумали «лапки» для пружинящей походки — на них они стали бегать дальше и дольше 2 ч.
Катастрофического роста цен на видеокарты пока не было, но всё ещё впереди 3 ч.
NASA повысило шансы на спасение падающей на Землю обсерватории Swift — беспорядочное вращение буксира стабилизируется 4 ч.
Пятёрка производителей памяти за прошлый квартал накопила $90 млрд свободных денежных средств 6 ч.
Nvidia подняла цены на свои GPU ещё на 20–30 % 7 ч.
Keychron показала концепт сверхкомпактной игровой мыши — она весит 30 граммов и подразумевает управление кончиками пальцев 8 ч.
Слухи о неуёмной прожорливости чёрных дыр оказались слишком преувеличенными 14 ч.
Sony продала в прошлом квартале на 36 % меньше игровых консолей PlayStation 5, чем годом ранее 14 ч.
Asus и XFX выпустили свои варианты Radeon RX 9050 — Asus разогнала свою до 2,77 ГГц 14 ч.
Новейшие китайские электромобили способны зарядиться на 70 % менее чем за пять минут 14 ч.