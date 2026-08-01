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Россияне переключились на доступные китайские телевизоры — они захватили больше трети рынка

По итогам первых шести месяцев 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров стоимостью 97,6 млрд рублей. В натуральном выражении рынок вырос на 10 % год к году, а в денежном — на 2,3 %. При этом в начале 2025 года рынок сократился на 12 % в натуральном выражении и на 4 % в денежном относительно первого квартала 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные статистики «М.Видео».

Источник изображения: sberdevices.ru

Источник изображения: sberdevices.ru

В денежном выражении лидером рынка телевизоров России по итогам первых шести месяцев 2026 года стала TCL. Доля китайской компании составила 15,4 %. В первую пятёрку также вошли китайская Hisense (12,5 %), южнокорейская Samsung (10,7 %), а также китайские Haier (10,1 %) и Xiaomi (9,6 %). В штучном выражении лидируют Xiaomi (8,7 %), Haier (8,6 %), TCL (8,6 %) и Hisense (8,5 %). В пятёрку также вошёл «Сбер» с долей рынка в 8 % (в деньгах 6,1 %).

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались телевизоры стоимостью 10-20 тыс. рублей. Доля продукции этой ценовой категории составила 34,8 %, сообщил руководитель департамента «Кино и звук» в «М.Видео» Иван Баратынский. Более дорогие телевизоры стоимостью 20-30 тыс. рублей заняли 21,8 % рынка. Устройства стоимостью 30-40 тыс. рублей заняли 15,7 % рынка, а модели дороже 40 тыс. рублей — 15,4 %.

Данные «Платформы ОФД» указывают на то, что средний чек на телевизоры в первом полугодии был на 6 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество покупок выросло на 9 %. Наибольший рост продаж фиксировался во втором квартале.

«Снижение средней цены практически во всех сегментах — это маркер ценовых войн», — считает директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. Она отметила, что на рынке образовался профицит предложения, из-за чего брендам приходится жертвовать рентабельностью ради удержания доли рынка. Китайские бренды остаются в лидерах, но в первом полугодии также выросли доли отечественных брендов, таких как «Сбер», Hi, «Яндекс» и Hartens. Эту тенденцию можно связать с ростом спроса на товары для умного дома и увеличением количества подписок на сервисы «Плюс» и «Прайм».

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Теги: телевизоры, продажи, россия
телевизоры, продажи, россия
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