На Землю еженедельно падают обломки космического мусора весом более тонны, но на компенсацию ущерба надежды мало

На Землю падает всё больше космического мусора, что является побочным эффектом гонки между странами за господство в космосе, пишет The New York Times. В прошлом году Космические силы США опубликовали предупреждения о почти 820 космических аппаратах, входящих в атмосферу Земли, тогда как десять лет назад правительство США выпустило предупреждения о 110 таких объектах.

«Возвращения (частей ракет и спутников) в атмосферу происходят каждый день», — сказал Мариуш Слонина (Mariusz Slonina), руководитель операций по обеспечению осведомленности о космической обстановке в Польском космическом агентстве. Он добавил, что огромные объекты весом в тонну и более прибывают примерно раз в неделю.

Большая часть космического мусора сгорает в атмосфере или падает в Тихий океан, но когда этого не происходит, он падает на Землю бесконтрольно и непредсказуемо. Это могут быть части ракет — в прошлом году их было запущено 300 единиц. Также это могут быть вышедшие из строя космические спутники, которых на орбите более 16 тыс. единиц.

Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk), у которой на орбите находится более 10 тыс. спутников, подала заявку на запуск ещё миллиона. У компании Blue Origins Джеффа Безоса (Jeff Bezos) тоже большие планы по запускам спутниов, а китайские «мегагруппировки» должны насчитывать сотни тысяч спутников.

На данный момент вероятность поражения человека молнией выше, чем вероятность травмирования обломками космического мусора. Единственный задокументированный случай — когда в 1997 году обломок из космоса попал в женщину из Оклахомы. К счастью, обошлось без травм.

Но всё может вскоре измениться. Согласно исследованию, проведенному для Федерального управления гражданской авиации США, к 2035 году обломки спутников SpaceX могут наносить травмы и даже убивать людей каждые два года.

Риск уменьшается, если спутники сгорают в атмосфере, говорят исследователи. Раннее SpaceX утверждала, что все возвращающиеся спутники сгорают при входе в атмосфере, но после того, как в 2024 году, на канадской ферме нашли обломок её космического оборудования, она теперь заявляет, что около 5 % массы некоторых спутников могут всё же уцелеть.

Шон О’Киф (Sean O’Keefe), профессор Сиракузского университета и бывший администратор НАСА, и другие эксперты считают, что правительства и компании должны быть использовать для космических аппаратов материалы, которые полностью распадаются.

На данный момент в США вопрос по поводу космического мусора никак не регулируется. Единственное, Федеральная комиссия по связи США требует от компаний сообщать о риске жертв от падающих спутников. Федеральное управление гражданской авиации (FAA), которое контролирует запуски, предложило правило регулирования утилизации орбитального мусора, но отозвало его в январе после протестов космической отрасли. Также не урегулирован вопрос о компенсации пострадавшим от падения космического мусора.