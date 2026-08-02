Из-за нехватки памяти MacBook Air превратился в дефицитный товар, несмотря на повышение цен

На фоне продолжающегося дефицита памяти, вызванного высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта, у Apple начались трудности с поставками MacBook Air. По данным 9to5Mac со ссылкой на Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, сроки поставки ноутбуков увеличились до месяца, а розничные продавцы называют текущую ситуацию самой сложной за всё время продаж модели.

Причиной дефицита называют масштабное расширение дата-центров в США для нужд ИИ, которое резко увеличило закупки высокопроизводительной памяти HBM. Это привело к перераспределению производственных мощностей и осложнило поставки оперативной памяти и накопителей. С начала года стоимость DDR5 и SSD заметно выросла, а Apple в июне повысила цены практически на всю линейку устройств на сумму от $100 до более чем $400.

MacBook Air подорожал дважды за несколько месяцев. После выхода версии с чипом M5 в марте базовая цена выросла с $999 до $1099, а в июне — до $1299. Одновременно Apple увеличила объём базового накопителя с 256 до 512 Гбайт. Однако даже после пересмотра цен компания не смогла обеспечить стабильное наличие ноутбуков.

По информации Гурмана, при заказе MacBook Air через Apple покупателям приходится ждать товар до конца месяца, а источники в розничной торговле называют ограничения поставок беспрецедентными. Косвенно проблему подтвердила и сама Apple, указав в рекламной кампании для студентов, что доступность MacBook Air зависит от наличия товара, чего компания обычно раньше не делала в отношении моделей, находящихся в середине жизненного цикла.

Дефицит усугубляется внутренней стратегией Apple, при которой приоритет отдаётся производству базовой 14-дюймовой модели MacBook Pro на чипе M5 перед ожидаемым осенним обновлением линейки до M6. Ожидается, что новое поколение MacBook Air появится на рынке позже запланированного срока, так как компания пытается маневрировать в условиях нехватки компонентов.

Для смягчения последствий кризиса Apple изучает возможность закупки памяти у китайских поставщиков, по крайней мере для устройств, реализуемых на локальном рынке. Тем временем аналитики предупреждают, что в ближайшие годы компанию ждут новые испытания: уже озвучены прогнозы о дальнейших ограничениях поставок и вероятном повышении цен на другие модели Mac для балансировки спроса и предложения.