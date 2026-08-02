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Apple собирается превратить будущие умные очки в гаджет для фитнеса

Компания Apple планирует превратить свои будущие умные очки без дополненной реальности в ещё одну платформу для здоровья и фитнеса. Однако эти возможности, как сообщает 9to5Mac со ссылкой на Марка Гурмана (Mark Gurman), не войдут в первое поколение устройства, выход которого ожидается в следующем году.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Первоначально Apple рассчитывала использовать для подобных задач гарнитуру Vision Pro и разрабатывала специальную версию приложения Fitness+, которое позволяло бы выполнять тренировки, отслеживая движения пользователя с помощью системы пространственного анализа. Однако от этих планов впоследствии отказались. Основной причиной называются технологические ограничения и большой вес Vision Pro, из-за которого устройство оказалось неудобным для занятий спортом. После этого Apple решила перенести идею на будущие умные очки, хотя из-за отсутствия встроенных дисплеев реализовать её предстоит иначе.

По словам Гурмана, сейчас Apple продолжает формировать направление развития нового продукта. В частности, подразделение Vision Products Group, отвечающее за разработку очков и будущих гарнитур, ищет специалиста, который будет определять развитие функций, связанных со здоровьем и фитнесом для устройств этой категории. В описании вакансии говорится о создании новых технологических возможностей на стыке пространственных вычислений, носимой электроники, потребительских технологий для здоровья и анализа поведения пользователей.

Какие именно функции получат умные очки, пока не раскрывается. При этом Гурман отмечает, что в перспективе Apple может использовать камеры устройства для анализа выполнения тренировок и объединить их возможности с другими технологиями экосистемы. Но подобные функции появятся только в последующих поколениях продукта, а не в первой версии гаджета.

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Теги: apple, умные очки
apple, умные очки
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