Постапокалиптический боевик Beast of Reincarnation от создателей «Покемонов» попал в руки пиратов ещё до релиза

Хотя постапокалиптический экшен Beast of Reincarnation от издательства Fictions и разработчиков из японской студии Game Freak (серия Pokemon) ещё официально не вышел, игра уже стала жертвой пиратов.

Как подметили издания DSOGaming и Kotaku, Beast of Reincarnation оказалась взломана и выложена в открытый доступ за три дня до официального релиза. Ссылки на пиратские ресурсы мы прикреплять не будем.

На прошлой неделе Fictions и Game Freak открыли предзагрузку для предзаказавших Beast of Reincarnation в Steam — предполагается, что утечка связана именно с этим. Кроме того, игра не была защищена антипиратской системой Denuvo.

Сообщается, что пиратская версия Beast of Reincarnation работает вполне хорошо. Даже на ROG Ally X при средних настройках графики в разрешении 1080p игра выдаёт не меньше 30 кадров/с. Функция генерации кадров, однако, якобы отсутствует.

События Beast of Reincarnation развернутся в постапокалиптической Японии образца 4026 года, которая стала жертвой Зверя реинкарнации. Игрокам в роли изгнанницы Эммы на пару с верным псом Ку предстоит сразить чудище.

С рождения Эмма заражена порчей, которая наделила её способностью управлять растениями. Обещают смесь экшена и пошаговой RPG, многослойную историю об одиночестве и верном напарнике, а также три уровня сложности.

Beast of Reincarnation официально выйдет 4 августа в 3:00 МСК на PC (от 2800 рублей в Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Со дня релиза игра также будет доступна в подписке Game Pass. Поддержка русского языка не заявлена.