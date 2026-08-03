Аудитория эвакуационного экшена Mistfall Hunter выросла до полумиллиона игроков за несколько дней после релиза

Студия Bellring Games и издательство Skystone Games сообщили, что аудитория их эвакуационного ролевого экшена Mistfall Hunter превысила 500 тыс. человек. Соответствующая информация была опубликована в официальном микроблоге.

В своём обращении разработчики поблагодарили игроков за поддержку и «невероятный энтузиазм». Mistfall Hunter сейчас также пользуется популярностью у зрителей Twitch — повышенный интерес аудитории обеспечивается в том числе благодаря щедрым наградам Drops за просмотры.

В ближайшее время фэнтезийный эвакуационный экшен получит обновление с исправлениями недочётов, о которых больше всего говорили геймеры. Например, количество редких предметов, которые выпадают после битвы с боссом, увеличат.

Mistfall Hunter вышла 29 июля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Первые покупатели ругали новинку за проблемы с доступом к серверам (игрокам из РФ не повезло больше всех) и недоработки в боевой системе. Возможно, первый патч улучшит ситуацию со «смешанными» обзорами на площадке Valve.