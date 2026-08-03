Анонсирована масштабная MMO с бесшовным открытым миром Palworld Online, но есть нюанс

Разработчики из японской студии Pocketpair прошедшей весной заинтриговали фанатов нашумевшего симулятора выживания про «покемонов с пушками» Palworld торговой маркой Palworld Online, однако реальность оказалась прозаичнее фантазии.

Сингапурский издатель и разработчик Garena (Free Fire, Garena Delta Force) представил Palworld Online — масштабную мультиплеерную приключенческую игру про выживание для мобильных устройств.

Garena планирует переосмыслить «глубину, свободу и размах» оригинальной игры. Palworld Online предложит новый сюжетный антураж с оригинальными мотивами, бесшовный открытый мир и масштабы MMO.

Пользователи Palworld Online будут коллекционировать палов (похожих на покемонов существ), исследовать взаимосвязанную экосистему, кооперировать (например, вместе строить базу) и сражаться с другими игроками.

Garena подчеркнула, что Palworld Online создаётся специально для широкого спектра мобильных устройств: сенсорный интерфейс, доступное управление, упрощённые по сравнению с оригинальной игрой функции.

Примечательно, что Palworld Online — не первая анонсированная мобильная игра по Palworld. Южнокорейский издатель и разработчик Krafton (PUBG: Battlegrounds) готовит к релизу Palworld Mobile.

Palworld Online создаётся по лицензии Pocketpair для устройств на базе iOS и Android. Релиз ожидается до конца 2026 года. Учитывая сроки выхода, полноценная демонстрация и анонс даты выпуска уже не за горами.