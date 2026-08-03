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Выпущена первая прошивка с открытым исходным кодом для платформы AMD AM5

Компания 3mdeb разработала для платформы AMD AM5 первую открытую прошивку — Dasharo, пишет Phoronix со ссылкой на официальный блог разработчика. Компания специализируется на проектах с открытым исходным кодом, системной безопасности и заказных решениях для производителей оборудования, облачных провайдеров и других компаний.

Источник изображения: Phoronix

Источник изображения: Phoronix

Dasharo v0.9.0 стала первой общедоступной версией открытой прошивки для материнской платы MSI PRO B850-P. Она основана на coreboot 25.12 и AMD openSIL и уже способна практически полностью заменить фирменную UEFI этой материнской платы.

Прошивка обеспечивает загрузку в режиме UEFI с поддержкой Secure Boot, работает с Windows 11 и современными дистрибутивами Linux, поддерживает TPM и обновление через UEFI. Пользователи также могут настраивать параметры загрузки. Разработчики реализовали стабильную инициализацию памяти и управление энергопотреблением. Также Dasharo полностью поддерживает встроенную графику, PCIe, USB, SATA и сетевые интерфейсы. Первая публичная версия прошивки показывает, что современная платформа AM5 может работать с полностью открытым низкоуровневым программным обеспечением без отказа от ключевых функций, связанных с удобством, безопасностью и совместимостью.

Источник изображения: 3mdeb

Источник изображения: 3mdeb

Сейчас Dasharo поддерживает только процессоры серии AMD Phoenix. Речь идёт о моделях Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8400F и Ryzen 3 8300G. С другими чипами для AM5 система не загрузится. Компания отмечает, что архитектура Zen 4 и технология 3D V-Cache сами по себе не мешают добавить поддержку таких процессоров, как Ryzen 9 7950X3D. Технология многослойной компоновки кристаллов X3D не изменяет процесс инициализации openSIL таким образом, чтобы это препятствовало поддержке. Однако ни один из процессоров Phoenix не оснащается кешем 3D V-Cache, поэтому текущая версия Dasharo его не поддерживает.

Также прошивка пока не может работать с процессорами Ryzen 9000 (Granite Ridge). Они используют другой кристалл SoC, поэтому несовместимы с текущей веткой openSIL для Phoenix. Для обеспечения такой поддержки AMD должна выпустить отдельную ветку openSIL для Granite Ridge. Но к моменту выхода Dasharo v0.9.0 компания её ещё не предоставила.

3mdeb добавляет, что изначально проект openSIL phoenix_poc предназначался для поддержки только мобильных процессоров. Однако компания добавила поддержку настольных процессоров Phoenix для платформы AM5. Разработчики советуют пользователям создать запрос в репозитории openSIL на платформе GitHub и сообщить о своей заинтересованности в поддержке процессоров Raphael или Granite Ridge. Возможно, AMD откликнется на запрос, если заинтересованных пользователей окажется достаточно.

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Теги: прошивка, bios, open source, открытое по, amd am5, материнская плата
прошивка, bios, open source, открытое по, amd am5, материнская плата
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