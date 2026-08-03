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Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной

В понедельник китайская компания Alibaba представила свою крупнейшую и наиболее мощную на сегодняшний день модель искусственного интеллекта, что привело к резкому росту её акций, пишет Reuters. В то же время сообщается, что новейшая ИИ-модель от компании DeepSeek предлагается более чем в 100 раз дешевле, чем Claude Fable 5 от Anthropic.

Источник изображения: Unsplash / Markus Winkler

Источник изображения: Unsplash / Markus Winkler

Издание сообщает, что указанные два события подчеркивают стремительные темпы развития искусственного интеллекта китайскими технологическими компаниями, которые ведут ожесточённую борьбу за создание более мощных систем, не делая их при этом непомерно дорогими в эксплуатации.

Обе модели — Qwen3.8-Max от Alibaba и V4-Flash от DeepSeek — демонстрируют приверженность Китая открытым моделям, поскольку компании стремятся завоевать популярность среди разработчиков по всему миру. «Китайские компании, занимающиеся ИИ, нашли важный рынок. Для многих бизнес-процессов не требуется самая лучшая в отрасли модель. Им нужны модели, которые достаточно хороши, доступны по цене, прозрачны и удобны в использовании, и модели с открытым исходным кодом помогают удовлетворить этот спрос», — отметил в разговоре с Reuters главный аналитик исследовательской фирмы Omdia Лянь Цзе Су (Lian Jye Su).

В случае с моделью с открытым исходным кодом, базовые параметры обучения, позволяющие разработчикам запускать или адаптировать систему, доступны для загрузки. В отличие от них, OpenAI, Anthropic и Google используют модели с закрытым исходным кодом.

ИИ-модель Alibaba Qwen3.8-Max сразу же взлетела в рейтингах, оценивающих возможности моделей ИИ, после своего дебюта в понедельник. На фоне этого цена акций компании подскочила на 7 % на торгах в Гонконге. Новая модель поддерживает 2,4 триллиона параметров — числовых настроек, которые модель изучает на основе данных и использует для распознавания закономерностей, генерации ответов и выполнения задач. Она несильно отстаёт от своего отечественного конкурента, модели Kimi K3 от Moonshot AI, которая была запущена в прошлом месяце и поддерживает 2,8 триллиона параметров. Более высокое значение параметра не делает модель автоматически лучше, но оно стало важным показателем масштаба вычислительных ресурсов и данных, лежащих в основе передовых систем искусственного интеллекта.

Qwen3.8-Max была представлена на краудсорсинговой платформе сравнения моделей Arena.AI. Вскоре она оказалась одной из самых высокорейтинговых китайских моделей в категории текстовых моделей ИИ, хотя всё ещё отстаёт от Claude Fable 5 и трёх вариантов моделей Opus, все из которых разработаны Anthropic. В таблице лидеров Arena.AI для моделей ИИ, анализирующих изображения и другие визуальные материалы, Qwen3.8-Max заняла второе место в мире, уступив только модели Claude Fable 5.

Как Qwen3.8-Max, так и Kimi K3 могут работать с текстом, изображениями и видео, обрабатывая до 1 млн токенов за раз. Токены — это фрагменты данных, часто части слов или короткие слова. Чем больше это значение, тем больше материала модель может обрабатывать за один раз, например, длинные юридические документы, обширную базу программного кода или сотни страниц документов.

Компания Alibaba заявила, что Qwen3.8-Max, выпуск которой запланирован на следующую неделю, завершила проект по разработке программного обеспечения за 16 дней. Она использует архитектуру «смешанных экспертов», которая распределяет работу между специализированными частями системы, вместо того чтобы включать всю мощность ИИ для каждого запроса. Одновременно используется 95 млрд параметров, что снижает затраты и задержки ответа.

По данным исследовательской компании Artificial Analysis, модель DeepSeek V4-Flash, выпущенная в пятницу, является самой недорогой среди известных моделей в мире согласно тестам. Использование V4-Flash стоит $0,14 за миллион входных токенов и $0,28 за миллион выходных токенов. Artificial Analysis оценила среднюю стоимость теста V4-Flash в $0,03, по сравнению с $0,86 для Kimi K3, $1,86 для GPT-5.6 Sol от OpenAI и $3,15 для Claude Fable 5.

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Теги: alibaba, deepseek, ии-модель
alibaba, deepseek, ии-модель
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