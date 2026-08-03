ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливить Max и RuStore на iPhone

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении американской компании Apple из-за неполного исполнения выданного ведомством предупреждения. В нём ФАС требовала устранить дискриминационные условия в отношении российских поисковых систем и приложений.

«Компания не исполнила предупреждение ФАС в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера [Max] и отечественного магазина приложений [RuStore]. В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС сообщили, что в случае установления нарушения Apple Закона о защите конкуренции в отношении американской компании будет назначен штраф в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. «Apple сообщила, что с 27 июля в обновлённой версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы», — сообщили в ФАС.

В настоящее время в ряде стран антимонопольные органы рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия со стороны Apple. ФАС РФ выдала Apple предупреждение в июле этого года. Основанием для этого стало неисполнение требований законодательства на устройствах, работающих под управлением iOS, о предустановке отечественного ПО. ФАС назначила срок исполнения предупреждения до 15 июля, а также предупредила о возбуждении дела и штрафе до 4 млрд рублей в случае невыполнения требований.