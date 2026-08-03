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Amazon ворвалась в клуб компаний дороже $3 трлн на волне спроса на ИИ и облака

Рыночная капитализация Amazon впервые достигла $3 трлн. Этому способствовал резкий рост на фоне сильных финансовых результатов и признаков того, что бум искусственного интеллекта стимулировал спрос на облачные сервисы компании, являющиеся одним из основных источников дохода. Стоимость акций Amazon выросла на 5 % до $285,01, обновив исторический максимум. С начала года ценные бумаги компании подорожали более чем на 23 %.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unspalsh.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unspalsh.com

На прошлой неделе был зафиксирован самый крупный однодневный рост стоимости акций Amazon с апреля 2012 года. Этому способствовал сильный финансовый отчёт, указывающий на самый сильный рост облачного бизнеса компании за более чем четыре года. На этом фоне Amazon повысила прогноз по объёму капитальных расходов в нынешнем году.

«Amazon, пожалуй, является сейчас самым ярким отражением состояния экономики. Это и история о потребителях, и история об искусственном интеллекте. Главным скептическим ожиданием перед периодом отчётности был вопрос, снизят ли IT-гиганты расходы на ИИ — перекроют ли они кран. Но от Amazon и Microsoft мы этого не увидели, и это дало рынку сигнал «всё чисто», — прокомментировал данный вопрос главный рыночный стратег Nationwide Марк Хэкетт (Mark Hackett).

Акции других крупнейших игроков в сегменте ИИ также показали рост. Стоимость ценных бумаг Microsoft выросла на 4 %, Meta Platforms — на 6 %, Alphabet — на 3,6 %, Oracle — на 3 %. Microsoft заявила на прошлой неделе, что ожидает сохранение положительного свободного денежного потока до конца 2027 года финансового года и прогнозирует капитальные расходы ниже прогнозов Уолл-стрит. Это помогло акциям компании показать самый большой однодневный рост с 2008 года.

При этом Tesla и Alphabet сообщили об отрицательном денежном потоке по итогам квартала, что для материнской компании Google стало первым подобным случаем. В это же время свободный денежный поток Meta сократился на 91 %. Это обусловлено тем, что все три компании продолжают вкладывать миллиарды долларов в создание ИИ-инфраструктуры.

Apple, Microsoft, Alphabet и Nvidia достигли рыночной капитализации в $3 трлн ранее. В настоящее время Nvidia является крупнейшей компанией в мире с оценкой, близкой к $5 трлн. Основанной в 1994 году Amazon потребовалось чуть более двух лет, чтобы добавить к своей рыночной стоимости $1 трлн после того, как капитализация компании впервые достигла $2 трлн в июне 2024 года.

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Теги: amazon, рыночная стоимость, капитализация
amazon, рыночная стоимость, капитализация
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