Microsoft начала тестировать расширенный показ уведомлений с Android-устройств в Windows

Microsoft решила углубить интеграцию устройств под управлением Android в Windows. Помимо приложения «Сообщения», это новые возможности решения «Связь с телефоном» (Phone Link). Компания пока изучает и разрабатывает прототипы большинства новых функций, но одна из них уже начала тестироваться с участниками программы Windows Insider.

Нововведение появилось в предварительной сборке Windows 11 версии 26300.9032. Через меню «Пуск» стал открываться обновлённый интерфейс связи с сопряжённым Android-смартфоном. В разделе «Недавние» (Recent) теперь можно навести курсор мыши на уведомления и сообщения и оперативно получить дополнительную информацию — не нужно ни брать в руки смартфон, ни открывать соответствующий элемент, чтобы увидеть, что нового.

В одном из примеров пользователь получил уведомление от приложения профессиональной соцсети LinkedIn: при наведении курсора появляется всплывающий элемент, позволяющий увидеть детали сообщения. Новая функция развёртывается для участников программы Windows Insider постепенно — даже среди них все желающие не смогут поработать с ней сразу. Для доступа к новым возможностям потребуется обновить и мобильный клиент — потребуется сборка приложения Phone Link 1.26021.3.0 или более поздняя.