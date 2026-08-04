Сегодня 04 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Microsoft начала тестировать расширенный...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft начала тестировать расширенный показ уведомлений с Android-устройств в Windows

Microsoft решила углубить интеграцию устройств под управлением Android в Windows. Помимо приложения «Сообщения», это новые возможности решения «Связь с телефоном» (Phone Link). Компания пока изучает и разрабатывает прототипы большинства новых функций, но одна из них уже начала тестироваться с участниками программы Windows Insider.

Источник изображения: learn.microsoft.com

Источник изображения: learn.microsoft.com

Нововведение появилось в предварительной сборке Windows 11 версии 26300.9032. Через меню «Пуск» стал открываться обновлённый интерфейс связи с сопряжённым Android-смартфоном. В разделе «Недавние» (Recent) теперь можно навести курсор мыши на уведомления и сообщения и оперативно получить дополнительную информацию — не нужно ни брать в руки смартфон, ни открывать соответствующий элемент, чтобы увидеть, что нового.

В одном из примеров пользователь получил уведомление от приложения профессиональной соцсети LinkedIn: при наведении курсора появляется всплывающий элемент, позволяющий увидеть детали сообщения. Новая функция развёртывается для участников программы Windows Insider постепенно — даже среди них все желающие не смогут поработать с ней сразу. Для доступа к новым возможностям потребуется обновить и мобильный клиент — потребуется сборка приложения Phone Link 1.26021.3.0 или более поздняя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью
Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента
Microsoft подключит чипы TPM к борьбе с пиратскими активаторами Windows
Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов
Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки
Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год
Материалы по теме
Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью

Microsoft научит Windows 11 экономить оперативную память — улучшения выйдут уже осенью

Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента

Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента

Microsoft подключит чипы TPM к борьбе с пиратскими активаторами Windows

Microsoft подключит чипы TPM к борьбе с пиратскими активаторами Windows

Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов

Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов

Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки

Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки

Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год

Утверждён список приложений для предустановки в России на 2027 год

Теги: microsoft, windows, android
microsoft, windows, android
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении
Lekuo выпустила карту расширения с чипсетом AMD B650 — она добавит в ПК четыре слота M.2 под SSD и по столько же портов USB и SATA
Блогер вычислил главного злодея новой Divinity по древним рунам в трейлере игры
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
В приложениях Samsung Смарт-ТВ обнаружен SDK, продающий доступ к IP и пропускной способности сети владельца
РТК-ЦОД реализовал миграцию ключевых ИТ-систем группы компаний «ЛокоТех» в облако 24 мин.
Apple пообещала открыть для Windows доступ к буферу обмена iPhone 45 мин.
Microsoft начала тестировать расширенный показ уведомлений с Android-устройств в Windows 2 ч.
Telegram ненадолго пропадал из App Store — Apple объяснила причину 2 ч.
«Два миллиона печенек для двух миллионов из вас»: Capcom похвасталась ажиотажем вокруг Resident Evil Veronica 2 ч.
Ветеран Rockstar объяснил, почему Midnight Club 5 так и не вышла 3 ч.
Глава Hugging Face заявил, что Китай сможет обойти США в разработке передовых ИИ-моделей уже в ближайший год 4 ч.
Linux не достигла 10 % рынка ПК — резкий рост объяснили активностью ИИ-ботов 4 ч.
Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах из-за отзыва SSL-сертификатов 4 ч.
Великобритания снова потребовала бэкдор в iCloud — Apple обратилась в суд 12 ч.
Бум ИИ взвинтил цены на медь к историческим максимумам 8 мин.
Грунтовых вод Вирджинии не хватает для обеспечения работы новых ЦОД 57 мин.
HP Inc, Asus и Acer начали использовать китайскую память производства CXMT 2 ч.
Китайские власти ужесточат контроль за разработкой чипов и лучше защитят правообладателей 3 ч.
Новый глава Apple привлёк ветерана к руководству компанией 6 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — август 2026 года 11 ч.
Amazon ворвалась в клуб компаний дороже $3 трлн на волне спроса на ИИ и облака 12 ч.
Бюджетник Xiaomi Redmi 17 4G появился в продаже в Европе до официального анонса 13 ч.
Asus выпустила сетевую USB-карту ROG USB-C10G со скоростью до 10 Гбит/с 13 ч.
Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине 14 ч.