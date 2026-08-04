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Анонсирован симулятор киберпанкового ломбарда Probably Stolen, где каждая сделка — азартная игра

Издательство tinyBuild и разработчики из канадской Questing Goose Studio анонсировали совместную игру — симулятор ломбарда в мрачной киберпанковой вселенной Probably Stolen.

Источник изображений: tinyBuild

Источник изображений: tinyBuild

События Probably Stolen развернутся на раздираемой богатством и коррупцией огромной космической станции. Игрокам достанется роль бывшего мусорщика, которому удалось открыть собственный бизнес на Нижних уровнях.

Пользователям предстоит строить дело на товарах сомнительного происхождения: продавать, покупать и изготавливать продукты, а также потенциально «немного промышлять контрабандой». Анонсирующий трейлер прилагается.

«Никогда не знаешь, кто по ту сторону прилавка. Перед вами очередной клиент, но это может быть сотрудник службы безопасности, <...> революционер <...> или разорившийся богач <...>. Каждая сделка — это азартная игра», — предупреждают авторы.

Кроме того, чипированные жители могут оказаться во власти вышедшего из-под контроля разумного ИИ. Для таких клиентов есть пистолет, но в случае пропуска или неверной интерпретации признаков платить придётся герою.

Скриншоты
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Обещают постоянно растущую арендную плату, дополнительные профессии (оружейник, химик, торговец органами, скупщик краденого, фермер и другие), механику проверки товаров и поддержку русского языка.

Релиз Probably Stolen ожидается в 2026 году на ПК (Steam). На фоне анонса в цифровом магазине Valve стартовало публичное тестирование — для участия нужно нажать кнопку «Присоединиться к тестированию» на странице игры.

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Теги: probably stolen, questing goose studio, tinybuild, симулятор
probably stolen, questing goose studio, tinybuild, симулятор
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