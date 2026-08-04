Starlink планирует за два года развернуть «несколько тысяч» спутников сотовой связи

Стремясь развернуть орбитальную сеть 5G, SpaceX к концу 2028 года готовится ввести в эксплуатацию «несколько тысяч» спутников Starlink Mobile. Об этом компания заявила на минувшей неделе в письме канадскому регулятору.

Сейчас группировка Starlink Mobile насчитывает около 650 аппаратов, что позволяет передавать данные и обеспечивать текстовую переписку напрямую на смартфонах в отсутствие наземной сотовой связи. Теперь SpaceX намерена модернизировать систему и развернуть группировку спутников второго поколения, которых будет до 15 000, если проект одобрит Федеральная комиссия по связи (FCC) США. Чтобы оперативно развернуть группировку аппаратов второго поколения, SpaceX намеревается использовать гигантскую ракету Starship, которая пока не вышла за рамки испытаний, но уже в III квартале 2027 года компания планирует начать предоставлять услуги — сначала передачи данных, а через несколько месяцев ещё и голосовой связи.

«К концу 2028 года Starlink быстро модернизирует свою группировку, запустив ещё несколько тысяч спутников, обеспечив непрерывное полное глобальное покрытие и став первым — и, скорее всего, единственным — поставщиком услуг прямой связи с устройствами, предлагающим полноценное покрытие в полярных регионах на высоких широтах», — говорится в письме SpaceX.

Starlink Mobile нового поколения обещает обеспечить владельцам немодифицированных смартфонов подключение на скорости 150 Мбит/с, отчасти за счёт частотного ресурса, который SpaceX приобрела у EchoStar. Для полной совместимости, однако, потребуется всё-таки адаптировать компоненты устройств. Компания уже проводит совместную работу с производителями — совместимыми станут смартфоны от Apple, Samsung, Google и других брендов, и эти смартфоны поступят в широкую продажу также в конце 2027 года.