«Death Stranding 3»: кооперативное приключение Big Walk от авторов Untitled Goose Game очаровало игроков и критиков

Как и было обещано, 4 августа на ПК и консолях состоялся релиз кооперативного приключения Big Walk от австралийской студии House House (Untitled Goose Game). Игра уже удостоилась первых оценок от критиков и пользователей Steam.

Big Walk вышла на PC (Steam), Mac (App Store), PS5 (в том числе в PS Plus) и Nintendo Switch 2 — на других платформах выпуск пока не планируется. Релиз сопровождался коротким обзорным трейлером с комментариями разработчиков.

Стоимость Big Walk в российском сегменте Steam составляет 849 рублей, но до 18 августа игра продаётся за 636 рублей (скидка 25 %). Дополнительные 10 % могут сэкономить владельцы инди-хита Peak благодаря соответствующему набору.

На релизе Big Walk заслужила в Steam более 190 «очень положительных» обзоров (рейтинг 83 %). Пользователи жалуются на технические проблемы и хвалят игровой процесс. «Death Stranding 3», — резюмировал JonaldGrungus.

Тем временем на Metacritic у Big Walk рейтинг 93 % в версии для PC и 86 % для PS5. Обозреватели хвалят кооператив, приятную графику и музыку, свободу исследования и увлекательные головоломки, а сетуют на управление и производительность.

События Big Walk разворачиваются в обширном открытом мире, где игроки могут путешествовать в количестве от 2 до 12 человек (онлайновый кооператив), общаться (имеется голосовой чат) и решать головоломки.

Обещают систему жестов, многочисленные инструменты и игрушки (от громкоговорителей до коровьих колокольчиков), кроссплей, 10−15 часов на достижение первой концовки и поддержку русского языка.