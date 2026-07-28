Сегодня 28 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Лучший месяц за долгое время»: Sony пор...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus

Японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment опять раньше обыкновения представил подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus на следующий месяц.

Источник изображения: Techland

Источник изображения: Techland

Хедлайнером PS Plus в августе, как уже было объявлено ранее, станет кооперативное приключение Big Walk от разработчиков из австралийской студии House House, известной по Untitled Goose Game. Игра будет доступна в версии для PS5.

Стоит отметить, что Big Walk появится в PS Plus вместе с релизом. Такое происходит нечасто — можно вспомнить разве что Resogun в 2013 году, Rocket League в 2015-м, Fall Guys в 2020-м и Destruction AllStars в 2021-м.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Вторая августовская новинка PS Plus — вышедший в 2022 году зомби-боевик с открытым миром Dying Light 2 для PS4 и PS5. В раздачу попадёт издание Reloaded Edition, включающее сюжетное дополнение Bloody Ties.

Третья игра PS Plus в августе — стилизованный под игры эпохи PS1 футуристический хоррор Signalis от немецкой студии rose-engine. Игра дебютировала в 2022 году и будет доступна подписчикам на PS4.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

В отличие от подборок прошлых месяцев, августовское предложение PS Plus многим пользователям сервиса пришлось по вкусу. «Лучший месяц за долгое время», — дождался jmp_fr.

Раздача начнётся 4 августа. До 3 августа можно активировать июльские игры (все три для PS4 и PS5): военный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, олдскульный ролевой экшен CrossCode и пошаговую RPG с элементами роглайт For the King 2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
PS4 научились взламывать через встроенный браузер — работает на прошивках вплоть до 11.02
Sony подтвердила дату выхода God of War Laufey и новую God of War про Кратоса
«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5
Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5
Хоррор-шутер с кооперативом на восьмерых No More Room in Hell 2 скоро вырвется из раннего доступа Steam — дата выхода и новый трейлер
Capcom отчиталась о мощном квартале — Resident Evil Requiem и Pragmata достигли новых вершин продаж
Теги: playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это тот самый момент»: Сэм Альтман уверен, что человечество достигло точки сингулярности в гонке ИИ
«Google и Reddit не владеют интернетом»: суд встал на сторону создателя бота для сбора поисковых данных SerpApi
Ищите инопланетян в другом месте: «Джеймс Уэбб» разрушил надежды на двух лучших кандидатов в сферы Дайсона
ИИ оставил ПК без памяти: производители готовятся к усугублению дефицита в 2027 году
Новый великий телескоп NASA «Роман» заправлен и готов к запуску — до старта ровно месяц
Анонсирован фэнтезийный роглайт-экшен Guns & Dragons, где смешались магия и технологии 5 мин.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Halo: Campaign Evolved и беты мультиплеера Gears of War: E-Day 2 ч.
«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus 2 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой новой видеокарты Radeon RX 9050, а также беты Gears of War: E-Day 2 ч.
Веб-версия WhatsApp получила голосовые и видеозвонки со сквозным шифрованием и много других улучшений 2 ч.
Ремейк Resident Evil 2 стал самой продаваемой игрой в истории серии, обогнав Resident Evil 5 3 ч.
Поиск в Google Play начнёт понимать речь на русском и ещё двух десятках языков 3 ч.
Perplexity Personal Computer научился превращать ПК на Windows в автономного ИИ-агента 3 ч.
Полагаться лишь на один ИИ во всём опасно для бизнеса, предупредил глава Microsoft 4 ч.
Meta проигнорировала собственное исследование о вреде соцсетей для подростков, выяснили в суде 4 ч.
Германия запустит производство ядерного топлива по российской технологии 60 мин.
Тайваньские власти заподозрили сотрудника Nvidia в попытке вывезти ИИ-чипы в Китай 2 ч.
Noctua теперь можно напечатать дома: Prusa выпустила PETG-пластик в фирменных бежево-коричневых цветах 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro: компактный флагман по субфлагманской цене 2 ч.
AMD представила антикризисную видеокарту Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 2 ч.
SK hynix запустит массовый выпуск энергоэффективной памяти LPDDR6 во второй половине года 3 ч.
«Яндекс» выпустил на улицы Москвы новую модель роботакси 3 ч.
Распродажа полупроводниковых акций углубилась на фоне успехов Китая и страха перед ИИ-пузырём 3 ч.
«Купили, попробовали, а потом оно оказалось в ящике»: Logitech отказалась от выпуска портативных приставок после провала G Cloud 3 ч.
Apple запустила подписку на iPhone и другие устройства — можно платить помесячно и менять гаджеты на новые 3 ч.