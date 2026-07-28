«Лучший месяц за долгое время»: Sony порадовала подписчиков анонсом августовских игр для PS Plus

Японский платформодержатель Sony Interactive Entertainment опять раньше обыкновения представил подборку игр для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus на следующий месяц.

Хедлайнером PS Plus в августе, как уже было объявлено ранее, станет кооперативное приключение Big Walk от разработчиков из австралийской студии House House, известной по Untitled Goose Game. Игра будет доступна в версии для PS5.

Стоит отметить, что Big Walk появится в PS Plus вместе с релизом. Такое происходит нечасто — можно вспомнить разве что Resogun в 2013 году, Rocket League в 2015-м, Fall Guys в 2020-м и Destruction AllStars в 2021-м.

Вторая августовская новинка PS Plus — вышедший в 2022 году зомби-боевик с открытым миром Dying Light 2 для PS4 и PS5. В раздачу попадёт издание Reloaded Edition, включающее сюжетное дополнение Bloody Ties.

Третья игра PS Plus в августе — стилизованный под игры эпохи PS1 футуристический хоррор Signalis от немецкой студии rose-engine. Игра дебютировала в 2022 году и будет доступна подписчикам на PS4.

В отличие от подборок прошлых месяцев, августовское предложение PS Plus многим пользователям сервиса пришлось по вкусу. «Лучший месяц за долгое время», — дождался jmp_fr.

Раздача начнётся 4 августа. До 3 августа можно активировать июльские игры (все три для PS4 и PS5): военный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3, олдскульный ролевой экшен CrossCode и пошаговую RPG с элементами роглайт For the King 2.