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«Это больше похоже на шутку»: Sony разочаровала подписчиков анонсом июльской подборки игр PS Plus

Сегодня, 1 июля, PlayStation уже «порадовала» пользователей новостями о скором прекращении выпуска игр на дисках и закрытии магазина PS Store на PS3 и PS Vita, а теперь объявила июльскую подборку для подписчиков PlayStation Plus.

Источник изображения: Activision

Источник изображения: Activision

Хедлайнером подборки выступает военный шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 от Activision и Sledgehammer Games. Игра будет доступна абонентам базового тарифа PS Plus в версиях для PS4 и PS5, как и два следующих предложения.

Call of Duty: Modern Warfare 3 дебютировала в ноябре 2023 года, стала жертвой сокращённого цикла разработки и заслужила от критиков разгромные по меркам основной серии оценки (56−61 % на Metacritic).

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Вторая июльская новинка PS Plus — олдскульный ролевой экшен CrossCode от разработчиков из Radical Fish Games. Игра заслужила рейтинг 92 % в Steam, но уже претендует на статус ретро — проекту без малого восемь лет.

Третья игра PS Plus в июле — пошаговая RPG с элементами роглайт For the King 2 от студии IronOak Games. Проект вышел в ноябре 2023 года и довольствуется «в основном положительными» отзывами (рейтинг 71 %) от пользователей Steam.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Пользователи в комментариях остались недовольны июльским предложением PS Plus, особенно на фоне других сегодняшних анонсов. «Это больше похоже на шутку», — подметил jon511200 под записью в официальном блоге PlayStation.

Раздача продлится с 7 июля по 3 августа. До 6 июля можно активировать июньские игры: кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide (PS5), симулятор выживания Grounded (PS4, PS5) и файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 (PS4, PS5).

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Теги: playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
playstation plus, ps plus, sony interactive entertainment
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