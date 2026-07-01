Sony полностью прекратит выпускать диски с играми для PlayStation с января 2028 года

Компания Sony намерена полностью свернуть производство физических дисков с играми для своих консолей с января 2028 года — соответствующая информация появилась в официальном блоге PlayStation.

Компания объяснила данное решение сменой привычек и предпочтений пользователей. По свежим данным платформодержателя, сейчас около 85 % полных версий игр для PS4 и PS5 покупается в цифровом виде.

При этом Sony заверила, что коробочные версии тех или иных проектов можно будет купить в розничных магазинах, но самого диска там не будет. Скорее всего, всё реализуют по примеру физического издания грядущей GTA VI, где вместо привычного оптического носителя положат бумажку с цифровым кодом.

Также в блоге появилась информация об окончательном закрытии PlayStation Store для консолей PS3 и PS Vita. В отдельных регионах доступ к цифровому магазину начнут отключать уже в текущем году, и пользователи больше не смогут покупать новый контент для своих систем. Возможность скачивания ранее приобретённых игр останется.