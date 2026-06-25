Код в мешке: Rockstar снабдила «дисковую» версию GTA VI для PS5 региональными ограничениями

Горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games выйдет в рознице, но не на дисках. Вдобавок к этому на включённый в комплект код для загрузки игры будут действовать региональные ограничения.

Как сообщается на официальном сайте Rockstar Games в разделе популярных вопросов о GTA VI, для активации боевика на PS5 пользователю необходимо иметь аккаунт в стране того региона, куда была отгружена копия игры.

Так, например, завезённые официально в Великобританию розничные версии GTA VI будут работать только при использовании британского аккаунта PlayStation. Полный список регионов и входящих в них стран:

Бразилия — Бразилия;

— Бразилия; Латинская Америка — Аргентина, Боливия, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор;

— Аргентина, Боливия, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор; Северная Америка — США, Канада;

— США, Канада; Корея — Южная Корея;

— Южная Корея; Япония — Япония;

— Япония; Великобритания — Великобритания;

— Великобритания; Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты — Саудовская Аравия, ОАЭ;

— Саудовская Аравия, ОАЭ; EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и Азия — Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина;

— Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина; Остальная Азия — Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд.

«Если вы купите любую из версий Grand Theft Auto VI в регионе, отличном от вашего платформенного аккаунта, эта версия должна соответствовать региону вашего платформенного аккаунта», — гласит раздел поддержки Rockstar.

Таким образом, владельцы PS5 с учётной записью в российском PS Store не смогут активировать версию GTA VI, предназначенную для перечисленных стран. Для работы игры придётся завести иностранный аккаунт и обзавестись соответствующей копией.

На сайте PlayStation также приводится информация, что российским пользователям PS Store будет недоступен бесплатный месяц подписки GTA+, который полагается за оформление предзаказа цифровой версии GTA VI.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября только для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (от 9999 рублей в России). По слухам, полноценная дисковая версия всё же выйдет, но лишь в декабре. Игра получит текстовый перевод на русский язык.