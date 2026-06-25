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10K-гейминг: «М.Видео» будет продавать GTA VI в России по цене заметно выше официальной

Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» раскрыла, когда и по какой цене можно будет предзаказать в российской рознице горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, в зарубежных цифровых магазинах предварительные заказы GTA VI уже стартовали. Стандартное издание игры Rockstar Games оценила в $80 (чуть меньше 6 тыс. рублей), а полное — в $100 (около 7,5 тыс. рублей).

Как стало известно, предварительная цена коробочного издания GTA VI в российской рознице составит 9 999 рублей — по всей видимости, речь идёт про стандартное издание. «М.Видео» откроет предзаказы в начале июля.

Предзаказавшие GTA VI в «М.Видео» получат тематический сувенир, связанный с серией

Предзаказавшие GTA VI в «М.Видео» получат тематический сувенир, связанный с серией

«М.Видео» рассчитывает получить первую партию коробок с GTA VI к мировому старту продаж. Квота первой волны будет ограничена, чтобы гарантировать приоритетную отгрузку обладателям предзаказа.

«Ожидаем беспрецедентный спрос на GTA VI и уверены, что релиз станет одним из ключевых драйверов продаж текущего поколения консолей», — заявил глава направления «Развитие игр и игрового сообщества» в «М.Видео» Сергей Мезин.

Дисковая версия GTA VI будет поставляться без диска в коробке — только код на загрузку (станет доступна за неделю до релиза). Из-за этого розничные магазины (Video Games Plus, Loot Box Gaming) начали отказываться от продажи игры.

GTA VI выйдет 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S с официальным текстовым переводом на русский язык. Судя по всему, новой итерации GTA Online на релизе основной игры фанатам ждать не стоит.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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