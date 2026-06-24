Rockstar недвусмысленно намекнула, что GTA VI на релизе останется без GTA Online 2

Британская студия Rockstar Games явно готовит для амбициозного криминального боевика в открытом мире GTA VI новую итерацию GTA Online, однако на релизе основной игры её ждать не стоит.

Как подметили в издании Kotaku, в посвящённом подробностям предзаказа игры пресс-релизе Rockstar Games обмолвилась, что Grand Theft Auto VI — это «однопользовательский опыт».

Формулировка предполагает, что GTA VI на релизе останется без наследника GTA Online, во многом благодаря которой вышедшая без малого 13 лет назад GTA V до сих пор продаётся по 5 млн копий за квартал.

Стоит отметить, что GTA Online тоже задержалась относительно GTA V. В том случае задержка составила две недели, а в этот, по данным инсайдера TheGhostOfHope, любителям онлайна придётся ждать не больше месяца.

Rockstar не раскрывала планы на следующую итерацию GTA Online, однако, согласно судебным документам студии по делу об увольнении 37 сотрудников, готовит для GTA VI онлайн-режим, который будет поддерживать по меньшей мере 32 игроков.

Что касается актуальной версии GTA Online, то Rockstar готова поддерживать игру до тех пор, пока в неё играют. С этим проблем нет: украденные хакерами данные показали, что режим продолжает приносить большие деньги.

GTA VI выйдет 19 ноября только на PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (предзаказы стартуют 25 июня). Розничная версия будет поставляться без диска в коробке — только код на загрузку (станет доступна за неделю до релиза).