Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю

Американский холдинг Take-Two Interactive Software в рамках отчёта за 2026 финансовый год отчитался не только о планах на продвижение GTA VI, но и об актуальных продажах своих главных франшиз.

Как стало известно, суммарные продажи игр серии криминальных боевиков с открытым миром Grand Theft Auto превысили 470 млн копий. Почти половина из этого показателя (без малого 230 млн) приходится на новейший релиз — GTA V.

Напомним, по итогам третьего квартала 2026 финансового года Take-Two рапортовала о 225 млн реализованных копий GTA V. Таким образом, за последние три месяца игру без малого 13-летней давности купили ещё около 5 млн человек.

Тем временем ковбойский экшен Red Dead Redemption 2 продался уже в количестве 85 млн копий. Это делает игру одной из самых успешных в истории — больше только у GTA V (см. выше) и блоковой песочницы Minecraft (350 млн).

Общий результат серии благодаря успеху Red Dead Redemption 2 достиг 115 млн единиц. Таким образом, аудитория оригинальной Red Dead Redemption, за последние годы добравшейся до всех актуальных платформ, превышает 30 млн игроков.

Продажи баскетбольных симуляторов NBA 2K составляют 173 млн, франшизы лутер-шутеров Borderlands — 100 млн копий, а стратегии из цикла Sid Meier’s Civilization купили более 80 млн раз.

Выручка Take-Two за 2026 финансовый год составила $6,6 млрд, а за следующий отчётный период компания рассчитывает заработать $8−8,2 млрд — в том числе благодаря запуску GTA VI, который запланирован на 19 ноября.

Теги: grand theft auto v, red dead redemption 2, rockstar games, take-two interactive, продажи игр
