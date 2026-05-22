GTA VI точно выйдет 19 ноября — Take-Two уже планирует, сколько денег принесёт игра

Вопреки надеждам фанатов, отчёт Take-Two Interactive за 2026 финансовый год не принёс с собой третий трейлер криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games, однако прибавил уверенности в озвученных планах студии.

Напомним, GTA VI была подтверждена в феврале 2022 года и с тех пор дважды переносилась. В настоящее время Rockstar планирует выпустить игру 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S. Старт рекламной кампании ожидается летом.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью изданию Variety подтвердил, что все озвученные Rockstar планы на продвижение GTA VI остаются в силе.

«Думаю, сегодняшнее подтверждение 19 ноября в качестве дня запуска стало позитивным моментом. Мы довольно чётко дали понять, что выпускаем проект 19 ноября», — успокоил фанатов Зельник насчёт потенциального переноса.

По словам руководителя, Take-Two «никогда» не делает рекламных объявлений в рамках финансовых отчётов, а лето стартует лишь через несколько недель. Вероятно, Зельник имел в виду астрономическое лето (с 21 июня по 23 сентября).

Тем временем Take-Two рассчитывает, что запуск GTA VI поможет ей достичь $8−8,2 млрд выручки за 2027 финансовый год. Для сравнения: за 2026 финансовый год компания заработала $6,6 млрд.

События GTA VI развернутся во вдохновлённом Флоридой штате Леонида, а игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.