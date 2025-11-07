GTA VI опять перенесли — акции Take-Two Interactive тут же рухнули

Как и предполагалось, новый финансовый отчёт Take-Two Interactive спровоцировал студию Rockstar Games разразиться новостями об амбициозном криминальном боевике с открытым миром GTA VI. Новости, правда, оказались не из приятных.

Rockstar сообщила на своём официальном сайте, что анонсированная в начале мая точная дата релиза GTA VI не была окончательной. Игра не выйдет 26 мая 2026 года, вопреки уверенности в этом руководства Take-Two.

Как стало известно, теперь выход GTA VI планируется почти на шесть месяцев позже — 19 ноября, то есть около года спустя изначальных сроков релиза (осень 2025 года). Премьера всё ещё заявлена лишь для PS5, Xbox Series X и S.

В качестве причины переноса Rockstar указала желание выпустить игру с тем уровнем отполированности, который «вы ждёте и заслуживаете». Студия также принесла извинения, что в очередной раз затянула ожидание GTA VI.

«Хотим ещё раз поблагодарить вас за терпение и поддержку. Хотя ожидание немного растянулось, нам не терпится дать игрокам возможность оценить обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити», — подчеркнули в Rockstar.

Портал Eurogamer докладывает, что на фоне новости об очередном переносе GTA VI стоимость акций Take-Two Interactive резко «просела» — на 8 % (около $30) спустя всего полчаса после анонса.

События GTA VI развернутся во вдохновлённом Флоридой штате Леонида, а игрокам достанется роль преступников Джейсона и Лусии. Обещают «самый большой и правдоподобный мир» в истории серии.