Обновление сайта Rockstar дало фанатам надежду на скорый выход третьего трейлера GTA VI

С выхода второго трейлера горячо ожидаемого криминального боевика GTA VI прошло уже без малого полгода, но недавнее обновление официального сайта Rockstar Games дало фанатам надежду на приближение следующей демонстрации.

Как подметил датамайнер под псевдонимом Tez2, Rockstar на днях прокачала главную страницу своего официального сайта. Теперь портал встречает посетителей каруселью изображений, включая рекламу второго трейлера GTA VI.

Пользователи форума Reddit рапортуют, что реклама (как и расположенный в её нижней части логотип GTA VI с пальмами внутри VI) присутствовала на сайте и раньше, но со свежим обновлением заняла более видное место.

Само по себе обновление официального сайта Rockstar скорый показ GTA VI не гарантирует, однако на следующей неделе Take-Two Interactive готовится презентовать новый финансовый отчёт.

Rockstar нередко делает анонсы по своим играм поблизости от финансовых отчётов материнской компании — об успехах за второй квартал 2026 фискального года Take-Two Interactive расскажет уже 6 ноября.

С учётом перечисленного фанаты надеются, что третий трейлер GTA VI будет представлен в ноябре. Некоторые рассчитывают даже на открытие предзаказов — стоимость игры до сих пор держится в секрете.

GTA VI выйдет 26 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. По мнению гендиректора Take-Two Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), Rockstar демонстрирует исключительную креативность, чего от игр на базе ИИ ожидать не стоит.