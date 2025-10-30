Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Обновление сайта Rockstar дало фанатам н...
реклама
Новости Software

Обновление сайта Rockstar дало фанатам надежду на скорый выход третьего трейлера GTA VI

С выхода второго трейлера горячо ожидаемого криминального боевика GTA VI прошло уже без малого полгода, но недавнее обновление официального сайта Rockstar Games дало фанатам надежду на приближение следующей демонстрации.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как подметил датамайнер под псевдонимом Tez2, Rockstar на днях прокачала главную страницу своего официального сайта. Теперь портал встречает посетителей каруселью изображений, включая рекламу второго трейлера GTA VI.

Пользователи форума Reddit рапортуют, что реклама (как и расположенный в её нижней части логотип GTA VI с пальмами внутри VI) присутствовала на сайте и раньше, но со свежим обновлением заняла более видное место.

Само по себе обновление официального сайта Rockstar скорый показ GTA VI не гарантирует, однако на следующей неделе Take-Two Interactive готовится презентовать новый финансовый отчёт.

Rockstar нередко делает анонсы по своим играм поблизости от финансовых отчётов материнской компании — об успехах за второй квартал 2026 фискального года Take-Two Interactive расскажет уже 6 ноября.

С учётом перечисленного фанаты надеются, что третий трейлер GTA VI будет представлен в ноябре. Некоторые рассчитывают даже на открытие предзаказов — стоимость игры до сих пор держится в секрете.

GTA VI выйдет 26 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. По мнению гендиректора Take-Two Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), Rockstar демонстрирует исключительную креативность, чего от игр на базе ИИ ожидать не стоит.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Ничего хорошего не выйдет»: глава Take-Two рассказал, какой получится GTA VI, созданная ИИ
Моддеры готовят аналог GTA Online для школьного боевика Bully от Rockstar — первый трейлер и подробности Bully Online
Исполнитель роли Тревора в GTA V оказался равнодушен к GTA VI и призвал геймеров читать Достоевского
До релиза Hollow Knight: Silksong была ещё сложнее, причём намного
Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store
AMD выпустила драйвер с поддержкой Ryzen AI 5 330, Battlefield 6 и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.