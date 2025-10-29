Сегодня 29 октября 2025
«Ничего хорошего не выйдет»: глава Take-Two рассказал, какой получится GTA VI, созданная ИИ

Генеральный исполнительный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью CNBC прокомментировал ограничения, сопровождающие использование генеративного ИИ в разработке игр.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Зельник не считает себя скептиком в отношении перспектив искусственного интеллекта, однако придерживается мнения, что влияние технологии на производство игр пока ограничено.

Во-первых, из-за вопросов интеллектуальной собственности: «Мы должны защищать свою интеллектуальную собственность и, что ещё более важно, уважать чужую. Если создать интеллектуальную собственность с ИИ, её защитить нельзя».

Во-вторых, из-за отсутствия креативности. ИИ опирается на существующие данные, и это можно использовать во многих областях, но в том, чем занимается Take-Two, «он будет очень и очень плох».

«Скажем, никаких ограничений [на ИИ] нет. Можем мы завтра нажать кнопку и создать аналог Grand Theft Auto, маркетинговый план и так далее? Нет. Потому что а) пока такое невозможно и б) ничего хорошего не выйдет. Получится нечто очень вторичное», — считает Зельник.

Зельник подчеркнул, что разработчики GTA из Rockstar Games демонстрируют исключительную креативность, тогда как в ИИ-моделях места творчеству нет по умолчанию, ведь они базируются на существующих данных.

В настоящее время Rockstar Games готовит к релизу GTA VI — самый ожидаемый релиз последних лет и «крупнейший игровой запуск в истории». Релиз ожидается 26 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X и S.

Теги: grand theft auto, rockstar games, take-two interactive, искусственный интеллект, ии
