Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры

Хотя амбициозный криминальный боевик с открытым миром GTA VI ещё даже не вышел, разработчики из Rockstar Games уже называют его крупнейшим игровым релизом всех времён и народов.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Как подметил микроблог The GTA Base, Rockstar Games начала считать своих цыплят заметно раньше осени (примерно за восемь месяцев до намеченной даты релиза GTA VI) в вакансии ведущего инженера программного обеспечения.

Успешно прошедший отбор кандидат «будет руководить эволюцией и оперированием платформы данных для поддержки крупнейшего игрового запуска в истории и обеспечения выдающегося опыта для миллионов игроков по всему миру».

Примечательно, что после того, как на формулировку обратили внимание фанаты и СМИ, Rockstar удалила абзац про «крупнейший игровой запуск в истории» из описания вакансии. В The GTA Base, однако, успели сделать скриншот.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают от GTA VI крупнейшего релиза в истории индустрии развлечений и рекордных продаж: $1 млрд выручки с предзаказов игры и более $3,2 млрд за первый год.

В то же время руководство Take-Two Interactive (владеет Rockstar) не позволяет себе завышать ожидания от игры. Гендиректор Штраус Зельник (Strauss Zelnick) «никогда не празднует победу раньше времени» и считает высокомерие врагом успеха.

GTA VI должна была выйти текущей осенью, однако в целях повышения качества Rockstar отложила игру до 26 мая 2026 года. Пока игра подтверждена только для консолей — PS5, Xbox Series X и S.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
