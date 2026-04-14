Украденные хакерами данные Rockstar раскрыли, почему студия продолжает поддерживать GTA Online даже спустя 13 лет после релиза

Хакерская группировка ShinyHunters, взломавшая хранилище данных Rockstar Games, сдержала данное накануне обещание и опубликовала украденную у британской студии конфиденциальную информацию.

Как и предполагалось, утечка содержит не активы горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI, который сейчас разрабатывает Rockstar, а ​​данные о расходах игроков в прошлых проектах студии.

Материалы дают представление о том, почему Rockstar остановила развитие мультиплеерного боевика Red Dead Online, а GTA Online (часть GTA V) продолжает поддерживать контентом даже спустя 13 лет после релиза. Для сравнения:

Red Dead Online за период с июня 2024 года по апрель 2026-го еженедельно приносила чуть больше $507 тыс., тогда как годовой прогноз составлял примерно $26,4 млн;

еженедельная выручка GTA Online с сентября 2025 года по апрель 2026-го составляла без малого $9,6 млн, а годовой прогноз достиг $488,9 млн.

Наиболее активно в GTA Online играют и тратят на PS5 — 3,4 млн активных пользователей и $4,5 млн поступлений еженедельно. Наименее активно — на ПК (894 тыс. игроков и $264 тыс. поступлений еженедельно).

Таким образом, на PS5 приходится 41 % еженедельных игроков GTA Online и 53 % поступлений. По размеру аудитории далее — PS4 (23 %, 11 %), Xbox Series X и S (13 %, 22 %), Xbox One (12 %, 11 %) и только потом ПК (11 %, 3 %).

Старший редактор игрового раздела TweakTown Дерек Стрикланд (Derek Strickland) организовал опубликованные данные об успехах GTA Online в наглядные инфографики (см. галерею выше).

GTA VI не угрожает будущему GTA Online. По словам гендиректора Take-Two Interactive Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), компания продолжит поддерживать мультиплеерный боевик и после выхода горячо ожидаемой новинки.