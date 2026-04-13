реклама
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров

Хакерская группировка ShinyHunters, получившая доступ к конфиденциальной информации разработчиков криминального боевика GTA VI из Rockstar Games, в разговоре с BBC подтвердила планы на публикацию украденных данных.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, на днях ShinyHunters объявила о взломе хранилища данных Rockstar через стороннюю аналитическую ИИ-платформу Anodot и потребовала от студии до 14 апреля выплатить выкуп, иначе выложит материалы в открытый доступ.

Rockstar впоследствии взлом подтвердила, но постаралась преуменьшить его значение. Хакеры получили доступ к «ограниченному объёму несущественной информации», который не повлияет на игроков и деятельность самой компании.

Таким образом, Rockstar требования ShinyHunters не выполнила, в связи с чем группировка намерена привести свою угрозу в исполнение, хотя дедлайн в виде 14 апреля на момент публикации ещё не наступил.

Какого рода информацией Rockstar завладели в ShinyHunters, неясно, но, учитывая способ взлома, речь, скорее всего, идёт о финансовых документах, маркетинговых планах и ​​данных о расходах игроков, нежели о материалах самой GTA VI.

Стоит отметить, что это уже не первый взлом Rockstar за время разработки GTA VI. В 2022 году хакеры опубликовали сотни геймплейных роликов из тестовой версии игры, а на исходе 2023-го «слили» дебютный трейлер проекта до официального показа.

GTA VI создаётся исключительно для PS5, Xbox Series X и S. Игра должна была выйти ещё прошлой осенью, но сначала премьеру перенесли на 26 мая 2026 года, а впоследствии отложили до 19 ноября.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, хакеры
