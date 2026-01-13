Британский суд встал на сторону Rockstar в деле об уволенных со скандалом разработчиках GTA VI, но борьба ещё не окончена

Сага о противостоянии независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB) и Rockstar Games насчёт скандального увольнения трёх десятков разработчиков GTA VI продолжается. Дело дошло до суда, и из первой битвы студия вышла победителем.

Напомним, в конце октября 2025 года Rockstar сократила 34 человека в британском (31) и канадском (3) офисах за распространение и обсуждение на публичной площадке конкретных функций из будущих и ещё не анонсированных игр студии.

IWGB обвинил студию в вопиющем и безжалостном антипрофсоюзном акте. Все уволенные состояли в закрытом Discord-чате, где, по словам одного из участников, обсуждались только условия труда и создание профсоюза в Rockstar.

С целью добиться восстановления сотрудников IWGB подал на Rockstar в суд. В ожидании слушания профсоюз обратился в Трибунал по трудовым спорам Глазго с требованием экстренной финансовой помощи для уволенных.

По итогам двухдневного слушания на прошлой неделе судья Фрэнсис Экклз (Frances Eccles) отклонила ходатайство IWGB об экстренной помощи, так как сторона обвинения не убедила суд, что увольнения были связаны с профсоюзом.

Что стало известно из слушания и по его итогам:

упомянутый чат в Discord насчитывал 350 участников, среди которых были как члены IWGB (больше половины), так и бывшие сотрудники Rockstar, и некий игровой журналист;

судья решила, так как трое уволенных были из Канады и не являлись членами IWGB, антипрофсоюзным актом сокращения не были;

среди распространённой в чате конфиденциальной информации были сведения о функциях в GTA VI, информация о прогрессе разработки игры, сроках её выхода и протоколах безопасности Rockstar;

Rockstar приветствует решение Трибунала по трудовым спорам Глазго и сожалеет, что ей пришлось уволить сотрудников, но от своей точки зрения не отступает;

IWGB обвинила Rockstar в скрытом мониторинге за участниками закрытого чата в Discord — добытые именно этим путём сведения стали фундаментом стороны защиты, основания которой в профсоюзе назвали «шаткими»;

несмотря на поражение, в IWGB полны уверенности, что итоговое слушание закончится победой профсоюза и признанием действий Rockstar несправедливыми и незаконными.

Сроки проведения итогового слушания по делу IWGB против Rockstar неизвестны. Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) поручил расследовать сокращение работников студии.