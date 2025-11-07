«Моральный дух в студии на нуле»: разработчик GTA VI раскрыл подробности скандальных увольнений в Rockstar

Участник GTAForums под ником Organize, представившийся давним сотрудником Rockstar Games (личность пользователя проверена модератором ресурса), поделился своей версией недавних событий в студии.

Напомним, 30 октября Rockstar сократила 34 человека в британском и канадском офисах за, как утверждает студия, распространение и обсуждение конфиденциальной информации на публичной площадке. Однако, похоже, всё не так просто.

Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) назвал увольнения «одним из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии». Все затронутые состояли в закрытом чате профсоюза в Discord.

Organize, который сам состоит в профсоюзе, подтвердил обвинения IWGB и раскрыл хронику случившегося:

в тот день «провинившихся» работников поодиночке позвали в отдел кадров под предлогом дружеской беседы, а на встрече выдали конверт с письмом об увольнении;

тем, кого в офисе не было, сообщили о сокращении по телефону (разговор длился меньше двух минут) — у одного из уволенных от услышанного начался приступ паники, но сотрудник отдела кадров просто повесил трубку;

в качестве причины были указаны «грубые нарушения», связанные с сообщениями сотрудников в Discord — никаких доказательств предоставлено не было, как и каких-либо других причин для увольнения;

на дисциплинарном собрании уволенным отказали в присутствии представителя профсоюза (это нарушает трудовое законодательство Великобритании), а в течение пяти минут их выдворили из студии.

По словам Organize, уволенные были (в том числе ведущими) художниками, аниматорами, дизайнерами, программистами, продюсерами, тестировщиками с большим стажем в Rockstar. Заменить их будет непросто.

При этом Organize уверяет, что в закрытом чате в Discord обсуждались только условия труда и создание профсоюза в студии: «Это был разгром профсоюза, и всё тут». Что происходит сейчас и что будет дальше:

за неделю до увольнений численность профсоюза превысила 200 человек, что больше 10 % (от штата), необходимых для признания объединения и начала коллективных переговоров;

прямые переговоры позволили бы профсоюзу обсудить с руководством насущные вопросы: усугубляющиеся переработки, недостаточная зарплата и жёсткий рабочий график;

в закрытом чате состояло более 250 человек, а уволили 34. Участники теперь боятся, что, если эти сокращения сойдут Rockstar с рук, студии ничего не помешает относиться к сотрудникам с «пренебрежением и неуважением, а также в дальнейшем обращаться с ними не по закону»;

оставшиеся в Rockstar сторонники профсоюза теперь скованы страхом, что они следующие — «моральный дух в студии на нуле»;

профсоюз намерен добиться восстановления всех уволенных на их должности, используя правовые методы и агитационные кампании.

«Самое грустное, что мы в профсоюзе всего-то хотели сделать R* более счастливым, справедливым, безопасным и равноправным местом. Произошедшее чётко показывает, что мы заботимся о благополучии наших коллег в Rockstar больше, чем компания», — посетовал Organize.