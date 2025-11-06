Сегодня 06 ноября 2025
Rockstar обвинила уволенных разработчиков GTA VI в сливе конфиденциальной информации

Студия Rockstar Games, готовящая к релизу горячо ожидаемый криминальный боевик с открытым миром GTA VI, в заявлении агентству Bloomberg уточнила причину недавнего увольнения нескольких десятков сотрудников.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, на прошлой неделе Rockstar сократила 30−40 человек за «грубые нарушения», что Независимый профсоюз Великобритании (IWGB) назвал «одним из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии».

По словам президента IWGB Алекса Маршалла (Alex Marshall), все затронутые состояли в закрытом чате профсоюза, были его членами или пытались организовать объединение работников внутри Rockstar.

В новом заявлении Bloomberg представитель Rockstar сообщил, что упомянутые сотрудники были уволены за распространение и обсуждение конфиденциальной информации на публичной площадке.

Rockstar подчеркнула, что подобные действия нарушают правила студии: «С правами людей вступать в профсоюз или участвовать в профсоюзных активностях [эти увольнения] никак не связаны».

По мнению Маршалла, руководство Rockstar «показывает, что не заботится о задержках GTA VI и отдаёт приоритет борьбе с профсоюзами, нападая на тех же самых людей, которые делают игру».

В результате весеннего переноса релиз GTA VI ожидается 26 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Rockstar усилила контроль за безопасностью после массовой утечки предрелизных материалов игры в сентябре 2022 года.

Источник:

grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
