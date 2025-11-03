Разработчиков GTA VI обвинили в «одном из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии» — Take-Two всё отрицает

В разгар подготовки к релизу горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI принадлежащая Take-Two Interactive британская студия Rockstar Games устроила показательные увольнения.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Независимый профсоюз работников Великобритании (Independent Workers’ Union of Great Britain, IWGB), 30 октября Rockstar сократила от 30 до 40 сотрудников в британском и канадском офисах.

По словам президента IWGB Алекса Маршалла (Alex Marshall), все затронутые состояли в закрытом чате профсоюза на площадке Discord, были его членами или пытались организовать объединение работников внутри Rockstar.

«Rockstar совершила один из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии игр. Грубое пренебрежение к закону и жизням работников, которые приносят им миллиарды, — оскорбление для фанатов и отрасли на глобальном уровне», — считает Маршалл.

Представитель Take-Two Interactive Алан Льюис (Alan Lewis) в заявлении Bloomberg отверг обвинения в подавлении профсоюза и объяснил, что сотрудников уволили исключительно за грубые нарушения на рабочем месте.

«Наша культура строится на командной работе, мастерстве и доброте. Rockstar Games уволила небольшое количество сотрудников по одной-единственной причине — за грубые нарушения. Как и всегда, мы целиком поддерживаем амбиции и подход Rockstar», — заверил Льюис.

Rockstar усилила контроль за безопасностью после массовой утечки предрелизных материалов GTA VI в сентябре 2022 года. Релиз игры ожидается 26 мая 2026-го только на PS5, Xbox Series X и S.