Разработчиков GTA VI обвинили в «одном из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии» — Take-Two всё отрицает

В разгар подготовки к релизу горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI принадлежащая Take-Two Interactive британская студия Rockstar Games устроила показательные увольнения.

Источник изображений: Rockstar Games

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Независимый профсоюз работников Великобритании (Independent Workers’ Union of Great Britain, IWGB), 30 октября Rockstar сократила от 30 до 40 сотрудников в британском и канадском офисах.

По словам президента IWGB Алекса Маршалла (Alex Marshall), все затронутые состояли в закрытом чате профсоюза на площадке Discord, были его членами или пытались организовать объединение работников внутри Rockstar.

«Rockstar совершила один из самых вопиющих и безжалостных антипрофсоюзных актов в истории индустрии игр. Грубое пренебрежение к закону и жизням работников, которые приносят им миллиарды, — оскорбление для фанатов и отрасли на глобальном уровне», — считает Маршалл.

Представитель Take-Two Interactive Алан Льюис (Alan Lewis) в заявлении Bloomberg отверг обвинения в подавлении профсоюза и объяснил, что сотрудников уволили исключительно за грубые нарушения на рабочем месте.

«Наша культура строится на командной работе, мастерстве и доброте. Rockstar Games уволила небольшое количество сотрудников по одной-единственной причине — за грубые нарушения. Как и всегда, мы целиком поддерживаем амбиции и подход Rockstar», — заверил Льюис.

Rockstar усилила контроль за безопасностью после массовой утечки предрелизных материалов GTA VI в сентябре 2022 года. Релиз игры ожидается 26 мая 2026-го только на PS5, Xbox Series X и S.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, увольнения
