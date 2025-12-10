Премьер-министр Великобритании поручил расследовать скандальное увольнение разработчиков GTA VI

Скандал с увольнением руководством Rockstar Games трёх десятков разработчиков горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI довели до внимания премьер-министра Великобритании Кира Стармера (Keir Starmer).

Напомним, 30 октября Rockstar сократила 34 человека в британском и канадском офисах за, как утверждает студия, распространение и обсуждение конфиденциальной информации на публичной площадке. Однако всё было не так просто.

Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвинил студию в антипрофсоюзном акте. Все затронутые состояли в закрытом чате профсоюза в Discord и пытались организовать объединение работников внутри Rockstar.

На недавнем заседании в британском парламенте Стармера спросили, согласен ли он, что все компании вне зависимости от размера и объёма прибыли должны соблюдать трудовое законодательство, а все работники — иметь право вступать в профсоюз.

«Это глубоко тревожная ситуация. Каждый работник должен иметь право вступать в профсоюз, и мы нацелены укрепить права работников <...> Наши министры рассмотрят это конкретное дело», — заявил Стармер об увольнениях в Rockstar.

На фоне сокращений перед офисами Rockstar и Take-Two развернулись протесты. В IWGB намерены добиться восстановления уволенных, в том числе через суд. В поддержку бывших коллег также выступили 220 сотрудников Rockstar North.

В результате недавнего переноса релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Задержка не связана с увольнениями, однако сотрудник Rockstar предупреждает, что потеря ценных работников отразится на темпе производства.